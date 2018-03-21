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Alman istihbaratından itiraf! Türkiye’yi durduramayız

Alman istihbaratından itiraf! Türkiye’yi durduramayız

Alman istihbarat teşkilatı BND’nin eski başkanı August Hanning, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarını durdurmanın mümkün olmadığını söyledi. Hanning, "Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesine eleştirel bakıyoruz. Ama Türkiye’nin tavrını etkileyebilecek bir müdahalede bulunma pozisyonunda değiliz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 10:13 - Güncelleme: 21-03-2018 10:13

Alman dış istihbarat teşkilatı BND’nin eski başkanı Hanning, “Türkiye’nin Suriye’ye askeri müdahalesine eleştirel bakmakla birlikte, Türkiye’nin tavrını etkileyecek bir müdahalede bulunma pozisyonunda değiliz” dedi.

İki ülke arasında istihbarat alanındaki işbirliğinin değişen Türk dış ve güvenlik politikasından etkilendiğini, daha zor bir sürece girdiğini aktaran Hanning, Türkiye’nin bağımsızlaşan dış politikasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

DW'ye konuşan Hanning, “Türkiye son yıllarda dış ve güvenlik politikalarında değişime gitti. Osmanlı geleneklerine daha güçlü bir atıf, ilişkilendirme var. Türkiye, İslam ülkeleri arasında daha güçlü rol üstlenmek istiyor. Zihinsel olarak Batı’dan daha fazla uzaklaştı. Avrupa ile ilişkilerinde bunu gözlemleyebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

ÇABA GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR

Bununla birlikte Hanning, “NATO üyesi devletler olarak bizlerin, Türkiye ile ilişkilerimizi muhafaza etmek için çaba göstermemiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

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  • MİSAFİR 21 Mart 2018 11:11 DURDURAMAYACAKSINIZ ZATEN AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN İNSANLIKTAN YANA OLUN TERÖRDEN DEĞİL MAL HERİFLER

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