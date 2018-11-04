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Alkollü sürücüden polise rezil eden teklif!

Alkollü sürücüden polise rezil eden teklif!

Samsun'da alkollü olduğu için polisten kaçan ve kaza yapan sürücü olay yerinde gözaltına alınarak ters kelepçelendi. Basın mensuplarını gören sürücü polise kelepçeleri için para teklif etti.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 20:15 - Güncelleme: 04-11-2018 20:15

SAMSUN'da alkollü araç kullanan iş adamı T.S., polisten kaçarken kaza yaptı. Olay yerinde gözaltına alınan ve ters kelepçe takılan iş adamı, polisten kelepçelerin çıkarılmasını isterken para teklif etti. İşte uslanmaz sürücünün kendini rezil eden o halleri;

Olay, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İlçede hakkında alkollü araç kullandığı ihbarı üzerine kovalanan iş adamı T.S., lüks aracı ile M.V. idaresinde seyir halinde olan 34 GH 2358 plakalı otomobile çarptı. Şüpheli sürücü kaza yapınca durmak zorunda kaldı. T.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ters kelepçe vurularak polis otosuna bindirilen T.S., polis ekiplerine seslenerek 'Kurbanın olayım, para problem değil ya. Çözün şu kelepçemi' dedi. Bu arada kaza yapan otomobilin ön kısmında bira kutusunun yer alması da dikkat çekti.

"BİR ANDA ÇIKTI"

Gözaltına alınan ve 2.07 promil alkollü olduğu belirlenen T.S.'nin çarptığı aracın sürücüsü M.V. de bulundukları araçta yaşadıklarını anlattı. M.V., "Ben eşimle birlikte yoldayken, arkadan siren sesleriyle gelen araç bir anda önümüze çıktı ve kaza yaptık. Bize çarpınca durmak zorunda kaldı ve polis müdahale etti" diye konuştu. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen T.S.'nin lüks aracı otoparka çekilirken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • vatandaşş 04 Kasım 2018 20:22 güneyde adana kuzeyde samsun iç Anadolu da konya? özelliklemi seçildiniz?

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