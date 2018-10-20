ALES sonuçları kaç yıl geçerli olacak yeni tarih bilgisi

ALES sonuçları açıklandı, ÖSYM AİS sınav sonuç ekranı erişimi açıldı. ALES sonuçları beklenenden erken açıklandı, 25 Ekim’de açıklanması beklenen sınav sonuçlarını erken açıklayan ÖSYM duyuruyu resmi internet sitesinden yaptı. Adaylar ALES sonuçlarını “https://sonuc.osym.gov.tr/” adresi üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin ‘sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilir. ALES, lisansüstü programlarda ve bu alanda yapılan atamalarda dikkate alınıyor. ALES sonuçları, beş yıl geçerli olacak.

ÖSYM’DEN ALES DUYURUSU: 30 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar,sınav sonuçlarına 19 Ekim 2018 tarihinde saat 15.45'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK: Soruların, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacağı belirtilmişti. Sınavda, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte sorulara yer veriliyor.

Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.