  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

ALES sonuçları kaç yıl geçerli olacak yeni tarih bilgisi

ALES sonuçları kaç yıl geçerli olacak yeni tarih bilgisi

30 Eylül'de yapılan ALES 2. dönem sınav sonuçları erişimi açıldı. ÖSYM iş takvimine göre 25 Ekim'de açıklanması beklenen ALES sınav sonuçları 19 Eylül'de sürpriz bir şekilde açıklandı. ALES sonuçları online görüntüleme sayfası https://sonuc.osym.gov.tr ye giriş TC numarası ile olacak. Peki ALES sonuçları kaç yıl geçerli olacak?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-10-2018 14:05 - Güncelleme: 20-10-2018 13:40

ALES sonuçları açıklandı, ÖSYM AİS sınav sonuç ekranı erişimi açıldı. ALES sonuçları beklenenden erken açıklandı, 25 Ekim’de açıklanması beklenen sınav sonuçlarını erken açıklayan ÖSYM duyuruyu resmi internet sitesinden yaptı. Adaylar ALES sonuçlarını “https://sonuc.osym.gov.tr/” adresi üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin ‘sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilir. ALES, lisansüstü programlarda ve bu alanda yapılan atamalarda dikkate alınıyor. ALES sonuçları, beş yıl geçerli olacak.

ÖSYM’DEN ALES DUYURUSU: 30 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar,sınav sonuçlarına 19 Ekim 2018 tarihinde saat 15.45'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK: Soruların, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacağı belirtilmişti. Sınavda, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte sorulara yer veriliyor.
Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ALES sonuçları kaç yıl geçerli olacak yeni tarih bilgisi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro