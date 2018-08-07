ALES geç başvuru parası ne kadar hangi bankaya yatacak?

ALES geç başvuru yapma sayfası ÖSYM tarafından 9 Ağustos Perşembe günü açılacak. ÖSYM ALES sınav takvimine göre 30 Eylül'de yapılacak olan ALES sınavı geç başvuruları 9 Ağustos'ta yapılacak. ALES geç başvuru sınav ücreti ise 150 lira olacak. Geç başvuru ücretleri ise Akbank, Finansbank, Albaraka, Türk Ekonomi Bankası ve Ziraat Bankasından ödenecek.

Yüksek lisans yaparak kariyerinde bir adım daha yukarı çıkmak isteyen lisans mezunu adaylar için düzenlenen ve artık yılda üç kez yapılacağı açıklan 2018 ALES sınavı 30 Eylül'de saat 10.15'te başlayacak. 2.5 saat sürecek olan ALES sınavı geç başvuruları 9 Ağustos'ta yapılacak. Adaylar ALES geç başvuru ücreti olarak 150 lira ödeyecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR: Öğretim ve araştırma görevlisi, okutman, uzman kadrosuna atanmak ve lisansüstü eğitim almak isteyenlerin değerlendireceği 2018 ALES başvuruları devam ediyor. Sınava katılmayı düşünen adaylar, ÖSYM AİS üzerinden ya da ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığı ile yapabilecek.

2018-ALES/2 başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak. 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES Sonbahar Dönemi Sonuçları 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak. 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES Sonbahar Dönemi) 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Yapılan yeni düzenlemelerle 2018-ALES Sonbahar Dönemi sınavı sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölümden oluşacak.

GEÇ BAŞVURULAR 9 AĞUSTOS’TA: ALES için geç başvuru günü ise 9 Ağustos olarak açıklandı. 24 Temmuz-2 Ağustos arasında ALES başvurusunda bulunamayan adaylar, bu tarihte başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Fakat geç başvuru gününde sınav ücreti farklı olacak. 9 Ağustos’ta başvuran adayların ALES’e girebilmek için 150 TL ödemesi gerekecek.