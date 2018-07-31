Aldattı dedi karısını sokak ortasında defalarca tekmeledi

Çin'de sokak ortasında bir kadını tekmeleyen adam, olayı gören herkesi şaşkına çevirdi. Karısının kendisini aldattığını iddia ederek sokak ortasında karısını defalarca tekmeleyen adamı görenler o anları kameraya kaydetti.

KARISININ BAŞINI DEFALARCA TEKMELEDİ Öfkeli adam karısını defalarca tekmelerken, yerdeki kadına ise kimse yardım etmedi. Yardım edilmemesinin nedeni olarak da kadının aldatmış olduğu belirtildi. Ancak daha sonra adamın uyguladığı şiddetin boyutu yükselince yoldan geçen kişiler adama müdahale etmek durumunda kaldı.

Olayın ardından ne olduğu bilinmese de adamın öfke dolu anları kameraya yansıdı. Çin'den gelen bu görüntü sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı ve çok sayıda kişi tarafından izlendi.