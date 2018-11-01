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Albayrak: Türkiye 2018'de en çok reform yapan 10 ülkeden biri oldu

Albayrak: Türkiye 2018'de en çok reform yapan 10 ülkeden biri oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''Türkiye 2018'de en çok reform yapan 10 ülkeden biri oldu. Ekonominin her alanında güçlü politikalar hayata geçirilecek'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 15:34 - Güncelleme: 01-11-2018 15:34

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan önemli açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''Türkiye 2018'de en çok reform yapan 10 ülkeden biri oldu. Ekonominin her alanında güçlü politikalar hayata geçirilecek'' ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ''Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı 2019 Raporu’nda Türkiye 2018’e göre 17 basamak yükselerek 190 ülke arasında 43. sıraya geldi. Ülkemiz 2018’de gerçekleştirdiği reformlar sayesinde bu yıl ilk kez en fazla reform yaparak iyileşme gösteren 10 ülke arasında yer aldı.

''GÜÇLÜ POLİTİKALAR HAYATA GEÇİRİLECEK''
Küresel yatırımcılar için bir teşvik işlevi gören rapor, uyguladığımız politikaların yatırımcı güvenini yükseltmedeki başarısını da ortaya koymuştur. Ekonominin her alanında güçlü politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirecek ve bu güveni çok daha yukarı taşıyacağız.''

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 01 Kasım 2018 16:26 190 ülke arasında zambia ve angola'dan sonra 43. sıraya geldiler..........

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KİMDİR ?
Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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