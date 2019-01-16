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Al Jazeera'nin sunucusundan şok uyarı! ABD-İran savaşına hazırlanın

Al Jazeera'nin sunucusundan şok uyarı! ABD-İran savaşına hazırlanın

Al Jazeera'nin sunucusu "The Intercept" yazarı Mehdi Hasan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ABD'nin dış politikasında etkisinin arttığını ve yakın bir zamanda İran'a karşı bir savaş başlatılabileceğini yazdı.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 10:49 - Güncelleme: 16-01-2019 10:49

Al Jazeera'nin usta sunucusu ve ABD'deki haber sitesi "The Intercept" yazarı Mehdi Hasan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ABD'nin dış politikasındaki artan etkisine dikkati çekerek "Şimdi o, İran ile savaş istiyor" ifadesini kullandı

Gazeteci yazar Hasan, haber sitesi "The Intercept"te yayımlanan "John Bolton İran'ı bombalamak istiyor" başlıklı yazısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın ABD yönetiminde ciddi bir güce ulaştığını ve ABD'yi İran'la savaşa zorladığını anlattı.

ŞEYTANIN VÜCUT BULMUŞ HALİ: ABD'nin eski Savunma Bakanı James Mattis'in Bolton hakkında "şeytanın vücut bulmuş hali" tanımlamasına atıfta bulunan Hasan, yönetim içinde Bolton ile kavga eden çok sayıda kişinin işinden ayrıldığını, Bolton'ın buna rağmen görevinde kalmaya devam ettiğini ve boşalan yerlere İran'a karşı savaşı destekleyen isimlerin getirilmesini sağladığını ifade etti.Hasan, Trump'ın Suriye'de bulunan ABD birliklerinin bir an önce çekileceğini açıklamasına rağmen, Bolton'ın bu açıklamanın tersine yorum yaptığını hatırlattı.

ELİNDE TUTTUĞU GÜÇTEN ALIYOR: Bolton'ın, İran ve bu ülkeyi destekleyen grupların Suriye'den çıkmadığı sürece çekilmenin gerçekleşmeyeceğini söylediğini anımsatan Hasan, bunun Bolton'ın yönetimde elde ettiği güçten kaynaklandığını belirtti.

IRAK'IN İŞGAL EDİLMESİNİN BAŞ AKTÖRLERİNDEN: Hasan, Bolton'ın Irak'ın 2002'de asılsız nükleer silah iddialarıyla işgal edilmesindeki ana aktörlerden olduğunu ve bu nedenle yüz binlerce Iraklının katledilmesinde payı bulunduğunu kaydetti.

PENTAGON YETKİLİLERİ KORKUYOR: Bolton'ın, geçen yıl İran'ı vurmak için Pentagon'dan askeri seçenekler talep ettiğini vurgulayan Hasan, "Şimdi o, İran ile savaş istiyor" ifadelerini kullandı. Hasan, Pentagon yetkililerinin, Bolton'ın İran ile çatışmayı hızlandırabileceği korkusu yaşadığını belirterek Bolton'ın yönetim içerisinde İran karşıtı çok sayıda müttefike sahip olduğuna dikkat çekti.

YAKIN BİR ZAMAN İÇİNDE İRAN'A KARŞI SAVAŞ BAŞLAYABİLİR: Bolton'ın, İran karşıtı açıklamalarıyla bilinen isimlerle çalıştığını kaydeden Hasan, Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın yönetim içindeki savaş karşıtı isimleri etkisizleştirerek yakın bir zaman içinde İran'a karşı savaş başlatabileceğini savundu.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Aklın sesi 16 Ocak 2019 11:21 İnsanlık dışı uygulamalara artık insanlar izin vermeyecek.İnsan hayatı her şeyden çok daha değerlidir.İnsan Öldürerek Dünya bu güne kadar ne kazandı?Mezarlar dışında.Akıllanalım.Akıllı olalım.

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