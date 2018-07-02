'Akşener teklifi kabul etti' iddiası olay oldu partiden açıklama

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Başkan Yardımcılığı için kazan kaynamaya başladı. AK Parti'den bazı isimler gündeme gelirken MHP Lideri Bahçeli'nin de Erdoğan'ın yardımcısı olabileceği konuşuldu. En bombası ise cumhurbaşkanlığı seçiminde havlu atan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Erdoğan'ın yardımcısı olacağı iddiasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcılarından birinin kadın olacağının önceden açıklanması bu iddianın doğruluğunu kuvvetlendirdi. Son günlerde ise Aşener'in 'başkan yardımcılığı teklifini kabul ettiği' öne sürüldü. Ancak partinin Genel Sekreteri Aytun Çıray iddiaları yalanladı.

AKŞENER BAŞKAN YARDIMCISI MI OLACAK?: İYİ Parti'den sosyal medyada dolaşan bazı iddialarla ilgili açıklama geldi. Partinin genel sekreteri ve İzmir milletvekili Çıray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akşener'e başkan yardımcılığı teklif ettiğini, İYİ Parti liderinin de bunu kabul ettiğini yalanladı. Çıray'ın aktardığına göre Akşener'e bu yönde bir teklif hiç gitmedi.

Çıray, Twitter'dan konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi getirildiği ve onun da kabul ettiğine dair sosyal medyada yer alan paylaşımlar gerçek dışıdır. Kamuoyunun bilgisine…"

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