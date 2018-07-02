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'Akşener teklifi kabul etti' iddiası olay oldu partiden açıklama

'Akşener teklifi kabul etti' iddiası olay oldu partiden açıklama

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, sosyal medyada ortaya atılan bazı iddialarla ilgili açıklama yaptı. Çıray, partisinin genel başkanı Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi getirilip getirilmediğiyle ilgili net konuştu.

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 11:58 - Güncelleme: 02-07-2018 11:58

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Başkan Yardımcılığı için kazan kaynamaya başladı. AK Parti'den bazı isimler gündeme gelirken MHP Lideri Bahçeli'nin de Erdoğan'ın yardımcısı olabileceği konuşuldu. En bombası ise cumhurbaşkanlığı seçiminde havlu atan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Erdoğan'ın yardımcısı olacağı iddiasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcılarından birinin kadın olacağının önceden açıklanması bu iddianın doğruluğunu kuvvetlendirdi. Son günlerde ise Aşener'in 'başkan yardımcılığı teklifini kabul ettiği' öne sürüldü. Ancak partinin Genel Sekreteri Aytun Çıray iddiaları yalanladı.

AKŞENER BAŞKAN YARDIMCISI MI OLACAK?: İYİ Parti'den sosyal medyada dolaşan bazı iddialarla ilgili açıklama geldi. Partinin genel sekreteri ve İzmir milletvekili Çıray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akşener'e başkan yardımcılığı teklif ettiğini, İYİ Parti liderinin de bunu kabul ettiğini yalanladı. Çıray'ın aktardığına göre Akşener'e bu yönde bir teklif hiç gitmedi.

Çıray, Twitter'dan konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi getirildiği ve onun da kabul ettiğine dair sosyal medyada yer alan paylaşımlar gerçek dışıdır. Kamuoyunun bilgisine…"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Okur32 02 Temmuz 2018 13:33 Önümüzdeki yerel seçimler için böyle taktiksel bir yapılanma olabilir.olmasinı asla istemem ama saği bir arada toplamak için yapila bilir Ancak Meralin oylarinin yuzde biri bile Ak partiye oy vermez.

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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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