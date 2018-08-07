Akrabayla evlenmenin dinen sakıncası nedir?

Teyze, hala, amca ve dayı çocuklarıyla evlenmek caiz midir? Nikah düşer mi? İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer cevapla.tv kameralarına yanıtladı.

Bir kadına, erkek ve kız kardeşlerinin oğulları ve bunların erkek torunları mahremdir. (Mahrem demek, evlenmesi haram demektir.) Erkeğe de, erkek ve kız kardeşlerinin kızları ve bunların kız torunları mahremdir. Baba, halanın erkek kardeşidir. Halamıza, babamızın oğulları ve erkek torunları mahremdir. Teyzemize de annemizin oğulları ve erkek torunları mahremdir.

Kaynak: cevapla.tv