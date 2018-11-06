Akılalmaz olay haraç çetesinden bıkıp polise gidince bu hale getirdiler

İZMİR'in Menderes ilçesinde yaşayan ve bir soba fabrikasında işçi olan Cüneyt Açıkgöz'ün önünü kesen ve alkollü olduğu iddia edilen İzzet Y. ve Yiğit Ö. haraç adı altında zorla parasını aldı. Cüneyt Açıkgöz, 'haraç' adı altında kendisinden zorla para isteyen iki kişiyi Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet etti.

İFADE VERİP DÖVDÜLER... Bunun üzerine şüpheliler İzzet Y. ile Yiğit Ö. gözaltına alındı. İki şüpheli ifade verdikten sonra serbest kaldı. Ve kendisinden şikayetçi olduklarını öğrendikleri Açıkgöz'ü öldüresiye dövdü.

EVİNİ BASIP HARAÇ ALDILAR YİNE SERBEST KALDILAR... Açıkgöz'ün evini basıp, cüzdanındaki parayı aldığı öne sürülen iki kişi, yine ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kolu ve burun kemiği kırılan Açıkgöz sığınma evinde devlet koruması altına alındı.