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Akılalmaz olay haraç çetesinden bıkıp polise gidince bu hale getirdiler

Akılalmaz olay haraç çetesinden bıkıp polise gidince bu hale getirdiler

İzmir’de sürekli kendisinden haraç isteyen 2 zorbayı polise şikayet eden Cüneyt Açıkgöz, şikayet ettiği İzzet Y. ile Yiğit Ö. tarafından feci şekilde dövüldü. Açıkgöz’ün kolu ve burun kemiği kırıldı.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 07:28 - Güncelleme: 06-11-2018 09:12

İZMİR'in Menderes ilçesinde yaşayan ve bir soba fabrikasında işçi olan Cüneyt Açıkgöz'ün önünü kesen ve alkollü olduğu iddia edilen İzzet Y. ve Yiğit Ö. haraç adı altında zorla parasını aldı. Cüneyt Açıkgöz, 'haraç' adı altında kendisinden zorla para isteyen iki kişiyi Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet etti.

İFADE VERİP DÖVDÜLER... Bunun üzerine şüpheliler İzzet Y. ile Yiğit Ö. gözaltına alındı. İki şüpheli ifade verdikten sonra serbest kaldı. Ve kendisinden şikayetçi olduklarını öğrendikleri Açıkgöz'ü öldüresiye dövdü.

EVİNİ BASIP HARAÇ ALDILAR YİNE SERBEST KALDILAR... Açıkgöz'ün evini basıp, cüzdanındaki parayı aldığı öne sürülen iki kişi, yine ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kolu ve burun kemiği kırılan Açıkgöz sığınma evinde devlet koruması altına alındı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR24 YORUM

  • Balaban Beyi 06 Kasım 2018 10:13 Bu NASIL ADALET ? Bu adalet değil büyük ahlaksızlık.. İnsanlar KANUNA NASIL İNANACAK, DEVLETE NASIL GÜVENECEK?

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