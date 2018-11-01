Akif Hamzaçebi coştu: İstanbul'da yüzde 50'yi aşarım

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için yarışmaya talip olan Akif Hamzaçebi, Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuştu.

Hamzaçebi son iki yıldır İstanbul'u karış karış gezdiğini vatandaşla temas halinde olduğunu söyledi. Hamzaçebi, İstanbul Defterdarı olarak görev yaptığı dönemi hatırlattı ve şöyle konuştu:

"İstanbul üzerinde çalıştığım sorunlarına çözüm aradığım bir şehir. Daha o yıllarda şehrin pek çok sorununa eğildim. Partimin uzun yıllardır milletvekiliyim ve yaptığım değerlendirme sonucunda bu yola çıktım. Bunu bir parti sorumluluğu olarak aldım."

'İSTANBUL YEŞİL FAKİRİ BİR KENT OLDU'

İstanbul'da açıklanan kişi başına düşen yeşil alan miktarının gerçeği yansıtmadığını belirten Hamzaçebi "İstanbul yeşil fakiri bir kent oldu" diyerek şöyle konuştu:

"Yeşil alan azalıyor. Kişi başına düşen yeşil alan 3 metrekare civarındadır. Resmi olarak bunu yüksek gösteriyorlar ama gerçek rakam budur. Yeşil alan fakiri bir yerdir İstanbul. Sayın Tayyip Erdoğan 21 Ekim 2017 tarihinde ‘İstanbul'a ihanet ettik' dedi. Çok güzel şeyler söyledi. Artık mezarlıklar dışında nefes alacak yer kalmadı. İsterdim ki bu tarihten sonra Sayın Erdoğan politikayı değiştirmiş olsun. O tarihi milat olarak aldım. O tarihten bugüne sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu plan tadilatı sayısı 62'dir. 62 plan tadilatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaklaşık 12 milyon 500 bin metrekarelik bir inşaat alanı yarattı planlarını onayladı. Bu miktara deniz dolguları ve bodrum katları dahil değil. İstanbul'u yeniden yeşil kent yapacağız.

'İDDİA ORTAYA KOYUYORUM'

CHP'li Hamzaçebi "İstanbul'u alacak olan adaya büyük görev düşüyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Aday çok çalışacak AKP'den, MHP, İYİ Parti HDP'ye kadar siyasi yelpazedeki bütün oylara talip olacak. Ben bütün oylara talibim. Büyük bir iddia ortaya koydum. Aday gösterildiğim takdirde yüzde 50'yi aşan bir oyla İstanbul'u kazanacağım. İstanbul'u sokak sokak geziyorum. 2 yıldır çalışıyorum dedim ama sadece 2 yıllık çalışma ile kazanacağım dersem eksik olur. Bu benim bütün siyasi hayatımın ürünüdür.