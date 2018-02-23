Akdeniz'de sıcak gelişme! Türkiye izin vermemişti bölgeyi terk ediyor

Kıbrıs’ta bugün bir kez daha 3’üncü bölgeye girmek için hareket eden 'Saipem 12000' adlı dev petrol sondaj gemisinin bölgeye girişi Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemileri tarafından önlenmişti.

Bunun üzerine gemi rotasını değiştirdi ve Fas’a gitmek üzere yola çıktı.

İtalya da NATO görevinde Akdeniz'de bulunan bir firkateynini, 'Saipem 12000'yi koruması amacıyla bölgeye gönderdi. Ancak İtalyan firkateyni, Türkiye´nin bölgedeki kararlı duruşu karşısında rotasını Beyrut limanına çevirdi.

BÖLGEDE DOĞALGAZ ARAMAKTAN VAZGEÇTİ: ENI de bölgede doğalgaz aramaktan vazgeçti. Doğan Haber Ajansı'na konuşan üst düzey bir yetkili de Ankara'nın Akdeniz'deki siyasi kararlılığının büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Rumların ilk kez çaresiz şekilde kaldığını kaydeden yetkili, "Rumlar ABD'den de istedikleri desteği alamayınca, Akdeniz'de yalnız kaldılar. Türkiyesiz, Kıbrıslı Türksüz bu işin olamayacağını anladılar" dedi.

TÜRKİYE'YE KARŞI BİR ŞEY YAPAMAYIZ

Rum Dışişleri Bakanı YoannisKasulides, "ABD, bize 'Türkiye'ye karşı birşey yapamayız' demişti" itirafında bulunmuştu.

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