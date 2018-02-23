  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Akdeniz'de sıcak gelişme! Türkiye izin vermemişti bölgeyi terk ediyor

Akdeniz'de sıcak gelişme! Türkiye izin vermemişti bölgeyi terk ediyor

Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi olarak kabul ettiği alanda araştırma yapmak isteyen İtalyan ENI şirketinin sondaj gemisi 'Saipem 12000' Doğu Akdeniz’den ayrılıyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-02-2018 15:50 - Güncelleme: 23-02-2018 15:50

Kıbrıs’ta bugün bir kez daha 3’üncü bölgeye girmek için hareket eden 'Saipem 12000' adlı dev petrol sondaj gemisinin bölgeye girişi Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemileri tarafından önlenmişti.

Bunun üzerine gemi rotasını değiştirdi ve Fas’a gitmek üzere yola çıktı.

İtalya da NATO görevinde Akdeniz'de bulunan bir firkateynini, 'Saipem 12000'yi koruması amacıyla bölgeye gönderdi. Ancak İtalyan firkateyni, Türkiye´nin bölgedeki kararlı duruşu karşısında rotasını Beyrut limanına çevirdi. 

BÖLGEDE DOĞALGAZ ARAMAKTAN VAZGEÇTİ: ENI de bölgede doğalgaz aramaktan vazgeçti. Doğan Haber Ajansı'na konuşan üst düzey bir yetkili de Ankara'nın Akdeniz'deki siyasi kararlılığının büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Rumların ilk kez çaresiz şekilde kaldığını kaydeden yetkili, "Rumlar ABD'den de istedikleri desteği alamayınca, Akdeniz'de yalnız kaldılar. Türkiyesiz, Kıbrıslı Türksüz bu işin olamayacağını anladılar" dedi.

TÜRKİYE'YE KARŞI BİR ŞEY YAPAMAYIZ

Rum Dışişleri Bakanı YoannisKasulides, "ABD, bize 'Türkiye'ye karşı birşey yapamayız' demişti" itirafında bulunmuştu.

Akdeniz'de Türk savaş gemisi kaptanının müthiş hamlesi

Ege'den sonra Akdeniz'de de kriz çıktı

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Akdeniz'de sıcak gelişme! Türkiye izin vermemişti bölgeyi terk ediyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Sedat 23 Şubat 2018 18:00 Benim kaderimde Türkiyeminki gibi, bir belayı savuruyorum bir başkası çıkıyor.İyi geçinelim,alış veriş yapalım diyorum, düşman kesiliyor. Devam Türkiyem,bu dünya öyle olmuşki, iyi niyeti korkaklık ile karıştırıyorlar.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro