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Akar'dan Irak'a sürpriz ziyaret! Gündemde ne var?..

Akar'dan Irak'a sürpriz ziyaret! Gündemde ne var?..

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Irak'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Son dakika bilgisine göre gündem PKK ile mücadele idi...

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Eklenme Tarihi: 01-03-2018 16:49 - Güncelleme: 01-03-2018 16:49

Genelkurmay Başkanı Orgenal Hulusi Akar, Irak'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Iraklı mevkidaşı Osman el-Ganimi tarafından resmi törenle karşılandı.

Orgeneral Akar, Bağdat'taki Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Irak Savunma Bakanı İrfan el-Hiyali ile görüştü. Ardından Akar ve beraberindekiler, Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • tuva 01 Mart 2018 18:07 ırak daeşe darbe için harekete geçti kurucusu abd hemen güç kaydırmaya başladı.cografyadan bunları el ele verip kovmadıkça mümine huzur yok.

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