Akar'dan Irak'a sürpriz ziyaret! Gündemde ne var?..

Genelkurmay Başkanı Orgenal Hulusi Akar, Irak'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Iraklı mevkidaşı Osman el-Ganimi tarafından resmi törenle karşılandı.

Orgeneral Akar, Bağdat'taki Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Irak Savunma Bakanı İrfan el-Hiyali ile görüştü. Ardından Akar ve beraberindekiler, Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.