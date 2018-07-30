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AK Partili Yılmaz: Türkiye'yi tarımda 1 numara yaptık

AK Partili Yılmaz: Türkiye'yi tarımda 1 numara yaptık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye'yi tarımsal alanda Avrupa’da 4. sıradan 1. sıraya yükselterek Avrupa’nın en büyük tarım ülkesi konumuna getirdik" açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 09:01 - Güncelleme: 30-07-2018 09:01

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığınca temmuz ayı 'AK Parti Dönemi Tarım ve Hayvancılık' bülteni yayınlandı.  

Teşkilatlara gönderilen bültende, 2002'den bu yana Türkiye'nin tarım ve hayvancılık hedeflerine ve Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın değerlendirmeleri yer aldı.

Yılmaz, sunum yazısında, 'tarım ve hayvancılıkta 2002’de 36.9 milyar TL olan tarımsal hasılayı 2017 yılında 188.7 milyar TL’ye ulaştırarak Türkiye'yi tarımsal alanda Avrupa’da 4. sıradan 1. sıraya yükselttiklerini ve Avrupa’nın en büyük tarım ülkesi konumuna getirdiklerini' bildirdi. 

'SAĞLIKLI VE GÜVENLİ GIDA DAHA ULAŞILABİLİR OLDU'
Yılmaz, AK Parti olarak tarım ve hayvancılığı her zaman için stratejik bir alan olarak gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:  

"Hükümetlerimiz döneminde bir taraftan tarımda yapısal dönüşümü gerçekleştirirken bir taraftan da çiftçilerimizin hem ekonomik hem de sosyal hayatlarını iyileştirici kararlar aldık. Dünyanın en kadim tarım ve hayvancılık coğrafyasına sahip olmanın bilinciyle vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıda maddelerine ulaşmasını kolaylaştırdık." 

'YAPISAL DÖNÜŞÜMLERİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
'AK Parti olarak Türkiye'nin bölgede ve küresel düzeyde tarım ve hayvancılık alanında söz sahibi olması için 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yürüttüklerini' vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: 

"Tarımda katma değeri yüksek, ileri teknolojiye dayalı bir üretim modelini esas alarak planlı tarım ve hayvancılık için gerekli yapısal dönüşümleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Böylece bereketli topraklarımızın verimliliğini potansiyeline ulaştırarak uluslararası rekabet gücümüzü arttıracağız." 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 30 Temmuz 2018 09:56 akp iktidsrı türkiye yi tarımda bir numara yapmış.öldürdüğünüz türk tarımı ile memlelekti ithalata bağımlı ederek mi bir numara yaptınız?

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KİMDİR ?
Cevdet Yılmaz
CEVDET YILMAZ KİMDİR?

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 1 Nisan 1967'de Bingöl'de doğdu. Babasının adı Kemal, annesinin adı Fatma'dır. Bürokrat; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lis

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