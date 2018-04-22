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AK Parti'li Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki!

AK Parti'li Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'li vekillerin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi. Ünal, "Bugünün Güneş Motel vakasıdır. İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır" dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 17:37 - Güncelleme: 22-04-2018 17:37

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Ünal, "Bugünün Güneş Motel vakasıdır. İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır." dedi. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle:

İradesi rehin alınmış olan Kılıçdaroğlu, seçmeninin 1 Kasım Genel Seçimleri’ndeki tercihini hiçe sayarak 15 milletvekilini emrinde olduğu iradenin talimatı ile başka bir partiye göndermiş, sözde demokrasi adına demokrasiyi ve o milletvekillerini seçen millet iradesini yok saymıştır. 

Kılıçdaroğlu ve CHP’si kendini inkar etme pahasına 15 milletvekilini 'ip'e göndermiştir. Üstelik ittifakların yasal olarak önü açılmışken gizli kapaklı görüşmeler, kulisler ve siyasi bir hülle ile bunu yapmıştır. Yaşanan hadise bugünün Güneş Motel vakasıdır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR68 YORUM

  • Bnt 22 Nisan 2018 18:41 Yuh ki yuh bahçeli'nin o kadar ağır laflarından sonra onunla ittifak yapmak mı onurlu davranış? Takkeniz düştü kel göründü, güle güle size

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KİMDİR ?
Mahir Ünal
MAHİR ÜNAL KİMDİR?

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