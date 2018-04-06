  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVBaşkent’ten aileleri mutlu eden haber!
eposta yazdır zoom+ zoom-

AK Partili Külünk: 'Gençleri bekleyen en büyük tehlike deizm'

AK Partili Külünk: 'Gençleri bekleyen en büyük tehlike deizm'

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Tedbir almazsak bu milletin evlatlarını bekleyen tehlike; Kur’ansız İslam, peygambersiz Kur’an, daha ötesini söylüyorum; Allah’ın yer yüzünde hiçbir şeye karışmayacaklarını iddia ettikleri 'deizm'. Tehlikeyi fark etmezsek çok değil, 15 yıl sonra bambaşka tehlikeyle karşı karşıya geleceğiz" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-04-2018 18:23 - Güncelleme: 06-04-2018 18:23

KAYSERİ’de, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Şube Başkanlığınca düzenlenen ’Büyük Türkiye İdeali’ konulu konferansta konuşan Ak Partili Metin Külünk, FETÖ ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

FETÖ’nün dini cemaat olmadığını, Türkiye’nin haritasını değiştirmeyi amaçladığını kaydeden Külünk, "FETÖ’nün hedeflerinden vazgeçtiklerini zannetmeyin. Sürekli uyanık olmalıyız. Bu ülke 35 yıldır terörle imtihanlıysa FETÖ de bir dini cemaat olmayıp, devleti çökertip, Türkiye’yi haritasını değiştirecek hale getirmek için organize edilmiş yapıya sahip. Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde bu ülkenin verdiği büyük mücadelede hepimiz, sağımıza ve solumuza bakmadan, bulunduğumuz noktanın neresi olduğuna bakmadan bu ülke için gayret etmeye devam etmeliyiz" dedi.

"15 YIL SONRA BAMBAŞKA TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA GELECEĞİZ"

Türkiye’nin 10-15 yıl sonra başka tehlikeyle karşı karşıya geleceğini ileri süren Külünk, "Eğer tedbir almazsak bu milletin evlatlarını bekleyen tehlike; Kur’ansız İslam, Peygambersiz Kur’an daha ötesini söylüyorum, Allah’ın yer yüzünde hiçbir şeye karışmayacaklarını iddia ettikleri 'deizm'. FETÖ belasını savdık; ama Türkiye kendi başına bırakılmayacak. Şimdi Allah’ın varlığını kabul eden, ama Kur’an hükümlerinin Allah’ın yer yüzüne karışamayacağını iddia eden, her noktaya sirayet edecek yeni tehlikenin farkında olun. Bu tehlikeyi fark etmezsek 10 yıl sonra çok değil, 15 yıl sonra bambaşka tehlikeyle karşı karşıya geleceğiz" diye konuştu.

Gençlerin bu ülkede çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Külünk, şunları söyledi:

"Gençler, dünyanın sizi beklediğini bilin. Dünyanın Türkiye’yi beklediğini bilin. Dünya insanlığını bir kez daha düştüğü yerden ayağa kalkmak için Anadolu topraklarında sizi beklediğini bilin. Bugün insanlığın çektiği acıyı, ızdırabı, ancak sizin elinizle inanacağına inanın; çünkü Anadolu toprakları insanların beklediği medeniyetin üzeri küllerle örtülmüş yuvasıdır. Bu topraklarda genç olmak, siyaset yapmak, müdür olmak sadece bu topraklara ait olmayı emretmez. Bu topraklarda değer sahibi olmak, insanlık için büyük bir sorumluluğu kuşatmayı emreder. TÜGVA’lı olmak için dünyanın en iyisi olmayı hedefleyin. TÜGVA’lı genç sokakta, evde, okulda boşa vakit geçirmez. Türkiye’yi iyi bilir."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AK Partili Külünk: 'Gençleri bekleyen en büyük tehlike deizm' haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • baboş 06 Nisan 2018 19:15 sayın külünk doğru söylüyrsun cemaatların hepsi zararlı en iyi cemat cami cematı onun için cematların hepsinin takibe alınması lazım

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Metin Külünk
METİN KÜLÜNK KİMDİR?

Metin Külünk kimdir aslen nereli kaç yaşında? Metin Külünk evli mi eşi kim? Metin Külünk özel hayatı ve biyografisine gelin yakından bakalım. 6 Kasım 1960 tarihinde Rize’nin Güneysuil&cc

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro