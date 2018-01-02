AK Partili isimden Abdullah Gül'e fraklı gönderme!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 696 sayılı KHK'da yer alan getirilen 'siviller cezasızlık' maddesine yönelik eleştirilerinin ardından başlayan tartışmaya AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da dahil oldu.

Çamlı sosyal medya hesabı üzerinden Gül'ün frak giymiş olduğu fotoğrafı paylaşarak, "Dağına göre kar veriyor adına kurban olduğum Rabbim, ya beni o zaman Cumhurbaşkanı yapsaydı, vaziyeti idare edeyim felan diyemez Ölürdüm de giremezdim şu komik İngiliz kıyafetine..!” dedi.