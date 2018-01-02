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AK Partili isimden Abdullah Gül'e fraklı gönderme!

AK Partili isimden Abdullah Gül'e fraklı gönderme!

AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, KHK çıkışı nedeniyle Abdullah Gül'e fraklı gönderme yaptı: Ölürdüm de giremezdim komik İngiliz kıyafetine..

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 09:17 - Güncelleme: 02-01-2018 09:17

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 696 sayılı KHK'da yer alan getirilen 'siviller cezasızlık' maddesine yönelik eleştirilerinin ardından başlayan tartışmaya AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da dahil oldu. 

Çamlı sosyal medya hesabı üzerinden Gül'ün frak giymiş olduğu fotoğrafı paylaşarak, "Dağına göre kar veriyor adına kurban olduğum Rabbim, ya beni o zaman Cumhurbaşkanı yapsaydı, vaziyeti idare edeyim felan diyemez Ölürdüm de giremezdim şu komik İngiliz kıyafetine..!” dedi.

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