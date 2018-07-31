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AK Partili isim hayatını kaybetti!

AK Partili isim hayatını kaybetti!

23. Dönem AK Parti Niğde Milletvekili İsmail Göksel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 19:44 - Güncelleme: 31-07-2018 19:44

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin kanaması geçirip yoğun bakım ünitesine yaşam mücadelesi veren İsmail Göksel hayatını kaybetti.

66 yaşında vefat eden 23'üncü Dönem Niğde Milletvekili İsmail Göksel için yarın saat 11.00'de TBMM'de tören düzenlenecek. Göksel'in cenazesi, yarın, memleketi Niğde'deki Hacıabdullah Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Hacıabdullah beldesinde toprağa verilecek.

İSMAİL GÖKSEL KİMDİR?

Kara Harp Okulu, Topçu ve Füze Okulu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren İsmail Göksel, yüksek lisansını da aynı fakültede tamamladı. Kıta komutanlıkları yapan Göksel, askeri hakim, savcı, Kara Harp Okulu öğretim görevlisi olarak çalıştı. Hakim Yarbay olarak, Ankara Mamak 4. Kolordu Askeri Savcılığı görevinde bulunan Göksel, serbest avukat olarak çalıştı, Niğde Vakfı ve 1972'liler Vakfının kurucusu ve yöneticisi olarak görev yaptı. 23'üncü Dönem'de TBMM'ye Niğde Milletvekilli olarak giren Göksel, evli ve bir çocuk babasıydı.

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