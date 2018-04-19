  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVBaşkentte yeni bir kent sizleri bekliyor
ADVNun Okulları için ilk aşama
ADVBu alışveriş festivalini kaçırmayın
eposta yazdır zoom+ zoom-

AK Partili eski bakan bombaladı! İşte erken seçimin iki nedeni

AK Partili eski bakan bombaladı! İşte erken seçimin iki nedeni

Türkiye’nin erken seçim sürecine girmesinin ardından ilk değerlendirmeyi yapan isimlerden biri AK Partili eski Bakan Ertuğrul Günay oldu. Günay erken seçim kararıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-04-2018 10:35 - Güncelleme: 19-04-2018 10:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çıkışı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Türkiye’nin erken seçim sürecine girmesinin ardından ilk değerlendirmeyi yapan isimlerden biri AK Partili eski Bakan Ertuğrul Günay oldu.

AK Partili eski Bakan Ertuğrul Günay, sosyal medyada paylaştığı açıklamasında “16 Nisan’da kabul edilmiş sayılan AY değişikliğine göre MV ve CB seçimlerinin tarihi 3.11.2019 idi. Bu tarihten 16 ay önce acilen seçim yapılacak. Ülkede 15 yıldır koalisyon yok, tek parti iktidarı var. Bu durumda böyle bir karar 70 yıllık çok partili dönemde görülmedi” ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Günay, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Yakın geçmişte büyük karşıtlık içindeki yapıların ittifakının da derde deva olamayacağı, üstelik ekonomik ve dış politik sorunların artacağı kaygısıyla acil seçim kararı alındı. Bugün OHAL, 90 gün süreyle 7. kez uzatılırken, 65 gün içinde acil seçime kalkışılması bundan.

ERKEN SEÇİMİN BİRİNCİ NEDENİ MUHALAFETİN UYGUNA ADAY BULMASINI ENGELLEMEK

Seçimi dayatan objektif hiçbir gereklilik yokken böyle acul davranmanın birinci nedeni, muhalif kesimlerin ikinci tura kalabilecek ve kalırsa, mütedeyyin, modern, Türk, Kürt her kesimin, her inancın ve etnik yapının güven duyup destekleyeceği isim(ler) bulmasına zaman vermemek.

DİĞER NEDENİ SP VE İYİ PARTİ'Yİ ENGELLEMEK

Bir başka önemli nedeni de, iktidar ittifakının tabanını ciddi biçimde aşındıran İyi Parti ve Saadet Partisinin yükselişinin önünü kesmek! Ancak dışarıdan açıkça görülen bu telaş, iktidar cephesinden daha çok, önünü kesmeye çalıştıklarının işine de yarayabilir.

BUGÜN GÖRÜNEN VAHİM GERÇEK...

Bugünkü görünen vahim bir gerçek de Meclis’in konumudur: Seçim kararına yetkili TBMM’dir. TBMM karar almadan, yapılan tüm açıklamalar temenni ve öneridir. Ancak bugün sn. CB açıklama yapınca, tüm kamu organlarının sanki TBMM karar almış gibi davranması, durumun özetidir.”

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AK Partili eski bakan bombaladı! İşte erken seçimin iki nedeni haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR27 YORUM

  • ansoadia 19 Nisan 2018 11:47 Ve acaba Sn. Ertuğrul Günay'ın bu karın ağrısının sebebi nedir ?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro