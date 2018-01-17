AK Parti'den seçim yasasıyla ilgili flaş açıklama...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, uyum yasalarıyla ilgili çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Meclis'e ilk gelecek konu, yerel yönetimlere ilişkin yapılacak düzenlemeler. Çünkü yerel yönetimlerle ilgili düzenlemenin, yerel yönetim seçimlerinden bir yıl önce Meclis'ten geçmesi gerekir" dedi.

Getirilecek değişiklik önerisinin en geç Ocak ayı sonunda Meclis'te olacağını belirten Yazıcı, "Yerel yönetimlerle sınırlı öneri, tasarı ya da teklif, inşallah önümüzdeki hafta veya bu ay sonuna kadar Meclis'e gelir. Mart sonundan önce de Meclis'ten geçişi sağlanır" ifadelerini kullandı.