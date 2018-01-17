AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, uyum yasalarıyla ilgili çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Meclis'e ilk gelecek konu, yerel yönetimlere ilişkin yapılacak düzenlemeler. Çünkü yerel yönetimlerle ilgili düzenlemenin, yerel yönetim seçimlerinden bir yıl önce Meclis'ten geçmesi gerekir" dedi.
Getirilecek değişiklik önerisinin en geç Ocak ayı sonunda Meclis'te olacağını belirten Yazıcı, "Yerel yönetimlerle sınırlı öneri, tasarı ya da teklif, inşallah önümüzdeki hafta veya bu ay sonuna kadar Meclis'e gelir. Mart sonundan önce de Meclis'ten geçişi sağlanır" ifadelerini kullandı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN AK Parti'den seçim yasasıyla ilgili flaş açıklama... haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER