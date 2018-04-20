  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVNun Okulları için ilk aşama
ADVBu alışveriş festivalini kaçırmayın
eposta yazdır zoom+ zoom-

AK Parti'den olay İyi Parti açıklaması düzenleme yapılacak mı

AK Parti'den olay İyi Parti açıklaması düzenleme yapılacak mı

İyi Parti'nin seçime girebilmek için şartları yerine getirmediğe işaret eden AK Partili Mustafa Şentop 'Her zaman seçim olabilir memlekette belli olmaz yani bu işler. Seçime niyetiniz varsa iddianız varsa kendinizi ona göre hazırlamanız lazım.' dedi. İyi Parti'nin seçime girebilmesi için bir düzenleme yapar mısınız sorusuna yanıt verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-04-2018 12:43 - Güncelleme: 20-04-2018 12:43

Herkes İyi Parti'nin seçime girip giremeyeceğini merak ederken AK Parti'den flaş bir açıklama geldi. AK Partili Mustafa Şentop İyi Parti'nin yaptığı 'seçime girebiliyoruz' yönündeki açıklamanın 'siyasi bir çarpıtma' olabileceğinin altını çizdi. Kesin kararı 'YSK verecek' diyen Şentop, 'İyi Parti'nin seçime girebilmesi için düzenleme yapar mısınız' sorusuna ise Şentop olumsuz yanıt verdi.

CNN Türk yayınına katılan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Mustafa Şentop İyi Parti İyi Parti'nin seçime girebilecekleri yönündeki 

- Doğru mu söylüyorlar onu bilemiyorum belki de çarpıtıp bunu bir şey olarak da söylüyor olabilirler. Bu kararı verecek olan da YSK'dır. 

"BİR SİYASİ PARTİYE ÖZEL DÜZENLEME YAPMAK YANLIŞ OLUR"

Spiker: Diyelim ki giremeyeceği açıklandı. Buna yönelik hızlı bir düzenleme olur mu? 

- Yok ben şahsi görüşüm olarak söyleyeyim yanlış olur. Bir siyasi partinin seçime girmemesi için de bir düzenleme yapmak yanlıştır. Girmesi için de bir siyasi partiye özel düzenleme yapmak yanlıştır. 

"ÜLKEDE HER ZAMAN SEÇİM OLABİLİR, KENDİNİZİ HAZIRLAMANIZ GEREK"

Şentop sözlerine şöyle devam etti:

- Bunu siyasi parti kuracağı zaman herhalde herkes mevzuata bakıyordur. Bakmıyorsa bakan birileri vardır partide. Nasıl partinin kurulacağını. Sonra bu parti seçim olursa, her zaman seçim olabilir memlekette belli olmaz yani bu işler. Seçime niyetiniz varsa iddianız varsa kendinizi ona göre hazırlamanız lazım. Dolayısıyla bu şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmeniz lazım.

Nedir o şartlar 6 ay önce sağlanması gereken. Büyük kongrenin yapılmış olması lazım bir. Bu yeterli değil. Türkiye'deki illerin yarıdan fazlasında teşkilatlanmış olması lazım. Yarıdan fazlası teşkilatlandığı kabul edilen illerinde ilçelerinin de en az 3'te birinde teşkilat kurmuş olmak gerekiyor. Teşkilat nedir o da çok basit olsa verin bir şahsa yazıyı gidin teşkilatı kurdurun. Biz kurduk bu olmaz.

Spiker: Sizin sözlerinizden giremeyeceğini anlıyoruz.

- YSK kararında söylüyor. Bütün partiler bunu biliyor. Buna göre bakacak herkes partisi girebiliyor mu giremiyor mu?

24 Haziran 2018'de erken seçime gidileceğinin açıklanmasının ardından İyi Parti'nin seçime girip giremeyeceği henüz netlik kazanmadı. Seçim yasasına dayanarak İyi Parti'nin seçime girebilmesi için gerekli şartların oluşmadığını öne sürenler varken başta Akşener ve İyi Partili isimler seçime girmelerine engel bir durum olmadığını açılamıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AK Parti'den olay İyi Parti açıklaması düzenleme yapılacak mı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kundemacı 20 Nisan 2018 12:51 Şimdi, erken seçim söz konusu değil diyenlerin yalancı olduğunu mu söylüyor bu beyefendi.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro