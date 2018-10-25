AK Parti'den MHP'ye Melih Gökçek tepkisi! Gökçek iş olsun diye...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hayati Yazıcı'ya dün MHP'nin Melih Gökçek hakkındaki açıklaması da soruldu. Yazıcı ''Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım'' dedi. Yazıcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

MELİH GÖKÇEK İŞ OLSUN DİYE GÖREVDEN ALINMADI: Benim gündemimde böyle bir konu yok. Bu konularda biraz mesafeliyim. Onun için görüş bildirmeyeceğim. Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım.

SANDIKTA BU İTTİFAK YAPILIR: Bizim seçim takvimi çalışmamız karara bağlanmadı. Hazırlıklar tamamlandı. Önümüzdeki hafta MYK toplantımız var, orada takvim netleşir. Çalışmalarımızı tahminen söylüyorum, aralık ayı sonuna kadar bitiririz. İttifak eden partiler ne kadarsa bir önceki seçimde aldıkları oyların toplamı yazılıyor. Bu bir öngörüdür. Siyasette matematik yok. Partiler arasında ittifak yaptık şeklinde bir deklerasyon olmasa bile sandıkta bu ittifak yapılır."

CUMHUR İTTİFAKINI YERELDE HEP AYRI TUTTUK: Türkiye siyasetine gündeme ittifak konuşmalarının değerlendirmelerin oturduğu günden bu yana Cumhur İttifakı'na konu alan dışında ittifak yapılacak alanlar gündeme geldiğinde Cumhur İttifakı ayrı tutulmuştur. Sayın Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız bunu ifade etmiştir. Cumhur İttifakı'nı hep yerel seçimlerden ayrı tuttuk. Cumhur İttifakı burada bitti mi? Türkiye yeni sisteme geçiş gerçekleştirdi.

İTTİFAK ETTİĞİMİZ ZEMİNLER BELLİ: Bu ittifak olmayacağına ilişkin süreçlerle sınırlı olacağını düşünüyorum. Süreçleri aşınca daha serin kanlı ortak paydaları düşünerek söylemlerin icra edileceğini düşünüyorum. AK Parti ve MHP ayrı partiler. Belirli alanlarla ittifak ettiğimiz zeminler belli. Her alanda birlikte yürüyeceğiz, diğer karşı çıkmayacak değil. Bu partilerin varlığını inkar etmiş oluruz.

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