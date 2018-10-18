AK Parti'den flaş ittifak açıklaması!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Rekabet Kurumu'nda düzenlenen Perşembe Konferansları kapsamında, "Büyüsü Bozulan Dünyada Yeni Düzen Arayışı" konusunda kurum çalışanlarına hitap etti.

Kurtulmuş AK Parti ve MHP itifakıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş'un açıklaması şöyle:

''Seçimin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak görüşmelerini bir şekilde neticelendirmiş oluruz. Görüşmeler, müzakereler sonucunda belli bir noktaya gelineceğini ümit ediyorum''