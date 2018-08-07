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AK Parti'den dolar kuru açıklaması

AK Parti'den dolar kuru açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşanan ve ekonomik temellerle izah edilemeyecek dalgalanmalar er geç durulacaktır" açıklamasını yaptı

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 15:25 - Güncelleme: 07-08-2018 15:25

Dolar kurunda iki gündür yaşanan dalgalanmayla ilgili AK Parti kanadından ilk açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz dalgalanmanın temelinin olmadığını söyleyen er geç durulacaktır dedi.

Dövizdeki yükseliş sonrası AK Parti'den açıklama geldi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin siyasi istikrarı ve geleceğe dönük somut hedefleri olan bir ülke olduğunu belirterek, "Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşanan ve ekonomik temellerle izah edilemeyecek dalgalanmalar er geç durulacaktır." dedi.

Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "İthalatı ikame edici projelerin yanı sıra daha çok mal ve hizmet ihracatı ile cari açığı azaltarak sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek, kaynak çeşitlendirmesine de giderek finansal spekülasyonlara karşı bünyemizi güçlendireceğiz." dedi.

Yılmaz, "Hükümetimizin ve kurumlarımızın serin kanlı ve akılcı politikaları, bütçe disiplinimiz, reform programlarımız ve moral değerlerimizi koruma yoluyla dönemsel dalgalanmaları aşacağız." diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Borçlu 07 Ağustos 2018 16:44 koskoca ekonomistin yaptığı açıklamaya bak...er geç derken ....bittik ağa bittik....

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