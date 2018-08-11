AK Parti'den dolar açıklaması 10 Ağustos tarihine dikkat

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, doların TL karşısında rekor üstüne rekor kırdığı 10 Ağustos tarihine ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

10 Ağustos tesadüfi olmasa gerek: Sorgun, "Dün 10 Ağustos'tu, Sayın Cumhurbaşkanımızı halk ilk defa seçti, dün de dört yıl olmuştu. Hiçbir ekonomik reel karşılığı olmadan doların, euronun bir günde ne oldu da... Herhalde 10 Ağustos 2014, 10 Ağustos 2018 tesadüfi olmasa gerek" dedi.

Kızılcahamam'daki Çam Otel'de AK Parti tarafından "2023'e giden yolda 24 Haziran seçimleri değerlendirme, 2019 yerel seçimlerine hazırlık" isminde toplantı düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan Sorgun, haziran seçimlerini değerlendireceklerini belirterek, toplantıda 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlarının bulunduğunu söyledi.

"Herhalde 10 Ağustos 2014, 10 Ağustos 2018 tesadüfi olmasa gerek"

Ülkedeki son günlerde yaşanan ekonomik durum hakkında da değerlendirmede bulunan Sorgun, şunları söyledi:

"Son zamanlarda garip şeyler oluyor. Dün 10 Ağustos'tu, Sayın Cumhurbaşkanımızı halk ilk defa seçti, dün de dört yıl olmuştu. Hiçbir ekonomik reel karşılığı olmadan doların, euronun bir günde ne oldu da... Kim izah edebilir, bu kadar değer farkını nasıl izah edebilir? Herhalde 10 Ağustos 2014, 10 Ağustos 2018 tesadüfi olmasa gerek ama bu millet Çanakkale Zaferi'ni, İstiklal Harbi'ni dolarla euro ile mi kazandı? 15 Temmuz'u dolarlarla mı euro ile mi kazandık? O bir dolarcılar mı kazandı, yoksa millet mi kazandı? Döviz ile ayar vermeye kalkıyorlar. Gidin siz o dövizlerinizi bozdurun, birer dolar dağıtın, o kendi adamlarınıza ayar verin."

Sorgun, bu mücadelenden de milletin galip çıkacağını ifade etti.