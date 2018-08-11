AK Parti'den dolar açıklaması 10 Ağustos tarihine dikkat

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, doların TL karşısında rekor üstüne rekor kırdığı 10 Ağustos tarihine ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yaptı. 

10 Ağustos tesadüfi olmasa gerek:  Sorgun,  "Dün 10 Ağustos'tu, Sayın Cumhurbaşkanımızı halk ilk defa seçti, dün de dört yıl olmuştu. Hiçbir ekonomik reel karşılığı olmadan doların, euronun bir günde ne oldu da... Herhalde 10 Ağustos 2014, 10 Ağustos 2018 tesadüfi olmasa gerek" dedi.

Kızılcahamam'daki Çam Otel'de AK Parti tarafından "2023'e giden yolda 24 Haziran seçimleri değerlendirme, 2019 yerel seçimlerine hazırlık" isminde toplantı düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan Sorgun, haziran seçimlerini değerlendireceklerini belirterek, toplantıda 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlarının bulunduğunu söyledi. 

"Herhalde 10 Ağustos 2014, 10 Ağustos 2018 tesadüfi olmasa gerek"

Ülkedeki son günlerde yaşanan ekonomik durum hakkında da değerlendirmede bulunan Sorgun, şunları söyledi:

"Son zamanlarda garip şeyler oluyor. Dün 10 Ağustos'tu, Sayın Cumhurbaşkanımızı halk ilk defa seçti, dün de dört yıl olmuştu. Hiçbir ekonomik reel karşılığı olmadan doların, euronun bir günde ne oldu da... Kim izah edebilir, bu kadar değer farkını nasıl izah edebilir? Herhalde 10 Ağustos 2014, 10 Ağustos 2018 tesadüfi olmasa gerek ama bu millet Çanakkale Zaferi'ni, İstiklal Harbi'ni dolarla euro ile mi kazandı? 15 Temmuz'u dolarlarla mı euro ile mi kazandık? O bir dolarcılar mı kazandı, yoksa millet mi kazandı? Döviz ile ayar vermeye kalkıyorlar. Gidin siz o dövizlerinizi bozdurun, birer dolar dağıtın, o kendi adamlarınıza ayar verin."

Sorgun, bu mücadelenden de milletin galip çıkacağını ifade etti.

  • Güncel 11 Ağustos 2018 14:10
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN AK Parti'den dolar açıklaması 10 Ağustos tarihine dikkat videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro