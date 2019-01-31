AK Parti'den canlı yayın Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herkesin merak ettiği AK Parti'nin seçim manifestosunu canlı yayında açıklayacak. Ankara Spor Salonu'ndan son dakika hazırlıklar tamamlandı.

Ankara'da yapılacak toplantıya 81 ilden 40 bin kişinin katılması bekleniyor. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 maddelik seçim manifestosunu açıklamasının ardından 1 Şubat itibariyle seçim kampanyası da resmen başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sloganını da açıklaması bekleniyor.

Erdoğan, toplantıda AK Parti'nin yerel seçim adaylarını da tanıtacak. Toplantıda seçim şarkıları ve sloganlar da ilk kez partililere sunulacak. Manifesto ise, 'gönül belediyeciliği' ve '2023 Vizyonu' konsepti üzerine kurulacak.

Salonda hazırlıklar tamam: Ankara Arena Spor Salonu'nda hazırlıklar tamamlandı. Salonun dört bir yanına 'Gönülden yaparsan gönüller kazanır', 'Değer üreten şehirler', 'Türkiye'nin geleceği, gönül belediyeciliği', 'Önce millet, önce memleket', 'Memleket işi, gönül işi', 'Ak gençliğin enerjisi, Türkiye'nin geleceği', 'Ben değil, biz olacağız istikbale koşacağız' yazılı afiş ve pankartlar asıldı.

Kimlikli şehirlere vurgu: Çevreyi ön plana koyan yatay mimari, sıfır atık, tasarruf tedbirleri, hayvan hakları, millet bahçeleri ve millet kıraathanelerinin de yer alacağı manifestoda şu başlıklar öne çıkıyor: Her şehir için bir şehir anayasası hazırlanacak. Her şehre özgü kimlik kazandırılması sağlanacak. Şehirdeki binaların yapısını şehirlerin doğası, hava şartları, kimliği belirleyecek. Her şehrin kendine has şehircilik vizyonu olacak. Şehrin mimarisi korunacak, ruhu olan mekanlar öne çıkacak. Çevreye duyarlı üreten şehirlere vurgu yapılacak.

Mahalle kültürü canlı kılınacak: Çevre dostu şehirlere dikkat çekilecek manifestoda halen uygulanan sıfır atık projesinin genişletilip genelleştirilmesi de yer alacak. Mahalle kültürünü canlı kılan, komşuluk ilişkilerini yaşatan çevreye duyarlı güvenli ve akıllı şehirler ortaya konulması amaçlanacak.

Parsel bazlı imar planlarına izin yok: Kişiye özel, parsel bazlı imar planlarına izin verilmeyeceği, imar planlarının bütüncül bazlı olacağına vurgu yapılacak. Mahalle ve ada bazlı imar planı yapılacak. İhalelere de şeffaflık getirilecek. Belediyeler ihaleleri internet sitelerinden canlı yayınlayacak. İmar planı bütüncül yapılması istenecek.

Belediye başkanı örnek olmalı: Tasarruf tedbirlerinin de yer alması beklenen manifestoda belediye başkanlarından yerli malına daha fazla ağırlık verilmesi istenecek. Belediye başkanlarının hemşehrilerine örnek olması üzerinde durulacak. Başkanların konuşmasından, kıyafetine, ulaşılabilir olması da diğer başlıklar arasında. Manifesto, belediye başkanlarının taahhütü olacak.

Sosyal beeldiyecilik anlayışı: Manifestoda hayvanları korumaya yönelik mesajlar yer alacak. Sokak hayvanlarının en iyi şartlarda bakılması ve korunmasına yönelik alt yapıya dikkat çekilecek. Sosyal belediyecilik başlığı altında millet bahçelerinde çocuk kreşleri de planlanıyor. Sanat akademileri gibi sosyal belediyecilik anlayışının örnekleri de anlatılacak.

Cumhur ittifakı vurgusu: Cumhur İttifakı’nın önemine vurgu yapılacak manifestoda, ittifakın kirli pazarlık masalarında değil, milletin gönlünde kurulduğu ifade edilecek.

Çevre dostu kampanya: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, törenin yapılacağı Ankara Arena’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çevre dostu bir kampanya yapacaklarının altını çizen Ünal, “Görüntü ve ses kirliliği oluşturmayan, çevreye rahatsızlık vermeyen bir kampanya. Seçim kampanyamız, çevre dostu, dijital, anlık veri alışverişi ve gündemi hızlı bir şekilde takip edebilen ve domine edebilen bir karakterde gerçekleşecek. Kampanyamızın 2 fazı olacak.

Sosyal ağlarda mesaj verilecek: Birinci fazımız 1-18 Şubat arasında olacak, ikinci fazımız da 19 Şubat-31 Mart arasında. Bu zaman zarfında televizyonları, gazeteleri, açık havayı kullanacağız ama daha yoğun olarak sosyal ağlarda mesajlar verilecek” diye konuştu. Seçim sloganının “Memleket işi, gönül işi” olacağını ifade eden Ünal, toplantıda sadece AK Parti’nin adaylarının olacağını söyledi.