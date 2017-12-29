AK Parti'den Abdullah Gül ve Kılıçdaroğlu'na flaş yanıt

MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün KHK ile ilgili açıklamaları ile Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan tek tip kıyafet çıkışına yanıt verdi.

Mahir Ünal'ın açıklamalarının satır başları...

- ''S-400 anlaşması imzalandı bildiğiniz gibi. Türkiye 2017 yılında enerji alanında büyük işler yaptı.''

- ''Ekonomi alanında üçüncü çeyrekte Türkiye zirvede tamamladı. 143 milyarla ihracatta zirvede kapattık. İstihdamda, 1 milyon 233 bin kişiye istihdam fırsatı sağladık. Ekonomide dış beklentilerin üzerinde bir başarı sağlandı.''

- ''Türkiye Afrika konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleriyle temaslarda yakınlaşmalar sağlandı.''

- ''Kudüs konusunda BM'de tarihi bir sonuç alınmıştır.''

- ''Katar krizine Türkiye etkin bir şekilde müdahalede bulunmuştur.''

KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Kılıçdaroğlu 2019'da aday olacak mı?

- ''O gece kanunsuz emre uymadığı için FETÖ’cüler için şehit edilen askerlerimiz var. Kemal Kılıçdaroğlu bal gibi biliyor ki o gece köprüde halkın üzerine ateş açanların FETÖ’cü olduğunu ve bu işi gönüllü yaptığını biliyor. Burada linçten bahseden Kemal Kılıçdaroğlu şunu iyi bilmelidir ki eğer bu illet o gece kendine silah sıkan askerlere dönük bırakın saldırmayı link uygulamayı, onların silahlarını ele geçirdiğinde onları tek tek infaz edebilirdi. O FETÖ’cü askerlere bu millet dokunmadı. Onları yargıya teslim etti. O gece bir yağma yaşanmadı. O gecenin bir ahlakı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu şuna karar vermelidir. 15 Temmuz’da bu milletin gösterdiği kahramanlıktan rahatsızlık duymuş olabilir. Açıkça çıksın desin ki, 'Ben darbecilerin yanındayım' desin.''

TEK TİP KIYAFET TARTIŞMASI

- ''PKK ne diyorsa maalesef CHP de aynı şeyi söylüyor. O gece darbe suçundan suçüstü yakalananların yani teröristlerin tek tip kıyafet içinde olacaklarına dair bir düzenleme yapıldı. Buna kimlerin itiraz ettiğine lütfen iyi bakın. 250 şehidimizin o gün insan hakları ihlal edilmedi mi?''

ABDULLAH GÜL'E YANIT

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın KHK sitemine flaş cevap!

- ''11. cumhurbaşkanımızı Sayın Abdullah Gül AK Partinin milletvekilliği başbakanlık cumhurbaşkanlığı yapmış ve AK Partili olduğunu düşündüğümüz, dolayısıyla bizim bir ilkemiz vardır, dostlarımızın medya üzerinden konuşması bizi üzer. Gördükleri bir eksiklik varsa biz işlerimizi istişare ile yaparız. Dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımızın 'Üzüldüm' ifadesi de budur. Bizimle dostlarımızın medya üzerinden konuşmasını ilke olarak kabullenmedik. Cumhurbaşkanımızın da sayın Abdullah Gül ile bu süreçte bir teması olmamıştır.''

'MOR BEYİN' TAHLİYELERİ

- ''Ne ortaya çıktı? FETÖ’cülerin ByLock kullanıcılarını gizlemek için bazı programlar kullandığı ortaya çıktı. Bizim tek bir amacımız var: Adalet, adalet, adalet. Biz 15 yıldan beri adaleti muhafaza ettiğimiz için iktidardayız. Bu meselede de biz son derece hassas davranıyoruz. Bundan sonra artık bunun ayıklanmasından sonra ilgili bakanlığımız gerekli açıklamaları yapacak ve bunu ortaya çıkmasıyla birlikte mağduriyet varsa bu, hemen hızla giderilecektir.''

YENİ BİR KHK ÇIKACAK MI?

''Gerekli ayıklamalar yapıldıktan sonra, bir mağduriyet ortaya çıkarsa gerekli çalışmalar yapılacak. Sayın bakanlarımız gerekli açıklamaları yapacaklardır. İlgili bakanlıklar çok kısa sürede bu konuda açıklama yapacak.''

Yeni Bylock KHK'sı göreve iade edileceklerin listesi