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AK Parti'de hazırlanan 2 bin rapor Erdoğan'ın önünde

AK Parti'de hazırlanan 2 bin rapor Erdoğan'ın önünde

AK Parti'de 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin 2 bin rapor hazırlanarak AK Parti Genel Merkezi'ne gönderildi. Raporlar AK Parti'nin oy oranının neden düştüğü saptanacak. Genel Merkeze gelen raporlarda ise dört başlık ön plana çıktı

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 07:51 - Güncelleme: 07-08-2018 07:51

24 Haziran seçimleri sonrasında AK Parti, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yaptığı kısa değerlendirmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile partinin aldığı oy arasındaki 10 puanlık farkın ve partinin 1 Kasım seçimlerine kıyasla 7 puan kaybının nedenlerini araştırma kararı almıştı.

Profesyonel şirketlerin dışında il, ilçe teşkilat başkan ve yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları, belirledikleri gerekçelerin de yer aldığı raporları, genel merkeze gönderdi. Yaklaşık 2 bin rapor yorumlandı. Yerel faktörlerin yanı sıra genel değerlendirmelerin de yer aldığı rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve partinin yetkili organlarında ele alınacak.

KAYBIN NEDENLERİ: Hürriyet gazetesinde yer alan habere  göre, AK Parti’nin oy kaybının analiz edildiği raporlarda, dört başlık ön plana çıktı. Oy kaybının en önemli nedenlerinden birinin, yerel yönetimlerden kaynaklanan sorunlar olduğu saptandı. Belediye başkanlarının uygulamaları, imar kararları, vaatlerin yerine getirilmemesi, yerel sorunların çözülmemesi ve rantla ilgili şikâyetlerin oy kaybında önemli başlık olduğu belirlendi. Başka önemli bir sorun ise ekonomik gerekçeler oldu. Yerel ve genel düzeyde yaşanan sıkıntılar, kriz beklentisi, piyasadaki durgunluk ve işsizlikle ilgili kaygılar partiyle ilgili güven sorunu yarattı. Ekonominin yanı sıra bazı yanlış eğitim ve tarım uygulamaları seçimde kırılmaya neden oldu.

YEREL SORUNLAR: Saptamalar arasında diğer önemli neden olarak, bazı illerdeki aday belirlemede yaşanan sıkıntılar gösterildi. Örneğin bir ilçeden birkaç kişinin aday gösterilmesine karşın, bir başka ilçenin temsil edilmemesi, yerelde tepki çeken bazı isimlerin listeye konulması, erken seçim kararı nedeniyle partinin adaylar konusunda yaptığı çapraz araştırmayı tamamlayamaması, kısa sürede yapılan listelerin, illere ilişkin dengeleri yansıtmaması da diğer önemli faktörler arasında yer aldı.

OY PUSULASI: Partinin iddiasına göre, cumhurbaşkanı ve milletvekili oy pusulalarının aynı zarfta kullanılmasının da olumsuz etkileri oldu. 1 milyon civarındaki geçersiz oyun büyük çoğunluğu bu nedenle gerçekleşti. Bu görüşe göre vatandaş aynı zarfta kullanınca bir pusulaya mühür basmasının yeterli olduğunu düşündü ve diğerini boş bıraktı. Bu tür geçersiz oyların çoğunluğunun AK Partili seçmene ait olduğu iddia edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • turans 07 Ağustos 2018 08:58 Yerel yönetimlerden kaynaklandığı kesin..Kayseri 24 haziran da %16 kaybetti..Aynı belediye başkanları tekrar aday olursa bu oran % 30-40 lara çıkar.Eğer MHP güçlü adaylar çıkarırsa hepsini de götürür.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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