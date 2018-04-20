AK Parti'de dördü bakan tehlikede olan 22 isim!

Meclis’in erken seçim kararı almasıyla birlikte, Ak Parti’den 22 isim Ak Parti tüzüğündeki üç dönem kuralı nedeniyle 27. dönem parlamentosu için adaylık imkanını yitirmiş olacak.

Ancak yapılan son olağanüstü kongrede parti tüzüğünde yapılan değişiklikle, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasında görev yapan 25. parlamento dönemi, dönem olarak sayılmamış, aynı kongrede yapılan bir başka değişiklikle de tüzüğün üç dönem kuralını esnetme konusunda MKYK’ya yetki verilmişti.

HANGİ İSİMLER TEHLİKEDE: Buna göre yeniden aday gösterilebilmeleri için MKYK’nın tüzükteki bu yetkisini kullanması gerekecek Ak Partili 22 isim şöyle:“Bakanlar Mehmet Şimşek, Veysel Eroğlu, Fikri Işık, Lütfi Elvan, TBMM Başkanvekilleri Ahmet Aydın, Ayşe Nur Bahçekapılı, Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Genel Başkan yardımcıları Öznur Çalık, Cevdet Yılmaz, milletvekilleri Necdet Ünüvar, Ahmet İyimaya, Yılmaz Tunç, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoğan, Sadi Bilgiç, Feyzullah Kıyıklık, Recai Berber, Burhan Kayatürk, Orhan Karasayar, Mehmet Müezzinoğlu, Mehmet Erdem, Sabahattin Karakelle.”

Yeni sistemde bakanlar milletvekili olamayacağı için, milletvekili aday listesinde yer bulamamak Ak Partili vekiller için bir “son” anlamına gelmeyecek.

UMUT SÜRÜYOR

Liste dışı kalanlar için Cumhurbaşkanı’nın kabinesini açıklamasına kadar, “bakanlık” umudu devam edecek. Böylece aday gösterilmeme nedeniyle seçim öncesi küskünlükler de azamiye çekilmiş olacak. Vekil ya da bakan olamayıp aktif siyasette yer almak isteyenler ise yerel seçimler için şansını zorlayabilecek.