  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

AK Parti'de 9 isim için kritik karar

AK Parti'de 9 isim için kritik karar

AK Parti’de bu 3 dönem kuralına takılan isimler arasında Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, Ayşenur Bahçekapılı, Necdet Ünüvar, Ahmet İyimaya, Öznur Çalık, Cevdet Yılmaz ve Ahmet Aydın gibi isimler de bulunuyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-04-2018 12:31 - Güncelleme: 21-04-2018 12:31

Erken seçim kararı ile birlikte AK Parti’de milletvekili adaylığı konusunda büyük bir heyecan yaşanıyor. Kulislerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genel başkanlık koltuğuna oturması ile AK Parti’de başlayan değişim sürecinin milletvekili listelerine de yansıyacağı belirtiliyor. AK Parti’deki ‘üç dönem’ kuralına takılan 20’nin üzerindeki milletvekilinin yeniden aday yapılıp yapılmayacağı konusundaki son karar da yine MKYK tarafından verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında “Liste dışı kalacak olan arkadaşlarımız gözden düştüklerini düşünmesinler” diyerek, 24 Haziran’a giderken milletvekili listelerinde değişime gideceğinin işaretini vermişti. AK Parti kulislerinde, Erdoğan’ın bu ve benzeri açıklamalarının mevcut milletvekillerinin en az üçte birinin değişime uğrayacağı şeklinde yorumlanırken, sıkıştırılmış takvim nedeniyle yeni isimlerin değerlendirilmesinin zorluğuna dikkat çekip, mevcut milletvekillerinin büyük bölümünün yeniden aday yapılacağı yönünde görüşler de dile getiriliyor.

AK Parti yönetimi, hızlı bir takvim belirleyip, adaylık başvurularını en kısa süre içinde almayı ve gerekli elemeleri yaptıktan sonra, başvuruları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında kurulacak ‘Seçim üst komisyonuna’ sunmayı hedefliyor. AK Parti’ye önceki seçimlerde 7 bin civarında aday başvurusu oluyordu. Son anayasa değişikliği ile milletvekili sayısının 600’e çıkması ile birlikte başvuru sayısının da artması bekleniyor.

ADAYLIK KRİTERLERİ

AK Parti yönetimi, milletvekilli adaylarını belirlerken özgeçmişler, kişisel özellikler, vatandaş nezdindeki karşılıkları, parti, teşkilat ve yerel yöneticilerle uyumlu çalışıp çalışmadıkları, il ve bölge dengeleri ile performanslarını dikkate alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, parti toplantılarında yanından ayırmadığı ve verdiği talimatlar, takip ettiği konular ve milletvekilleri ile ilgili tuttuğu notların yer aldığı ajanda da her seçim döneminde adaylıklar konusunda belirleyici oluyor. Erdoğan’ın, milletvekili listelerine son şeklini verirken, isimler üzerinde yapılan değerlendirmeler sırasında sık sık yanından ayırmadığı ajandasına baktığı biliniyor.

BAZI BAKANLAR DA 3 DÖNEM KURALINA TAKILIYOR

AK Parti’deki ‘üç dönem’ kuralına takılan 20’nin üzerindeki milletvekilinin yeniden aday yapılıp yapılmayacağı konusundaki son karar da yine MKYK tarafından verilecek. 3 dönem kuralının esnetilmesi konusunda parti tüzüğünde yapılan değişiklikle son kongrede MKYK’ya yetki verilmişti. AK Parti’de bu 3 dönem kuralına takılan isimler arasında Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, Ayşenur Bahçekapılı, Necdet Ünüvar, Ahmet İyimaya, Öznur Çalık, Cevdet Yılmaz ve Ahmet Aydın gibi isimler de bulunuyor.

Öte yandan, YSK’nın hazırladığı taslak takvimde siyasi partilerin milletvekilli aday listelerini teslim etme tarihi 20 veya 22 Mayıs olarak öngörülüyor. YSK’nın bugün veya yarın yayınlayacağı seçim takviminde bu süreler de netleşmiş olacak.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı adaylarının YSK’ya başvuru süreci için de ayrı bir takvim işletilecek. Özellikle 100 bin imza ile aday olacaklara ilişkin, imza toplamaları için belli bir süre tanınacak. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı adaylarının da 10 veya 15 Mayıs’a kadar YSK’ya başvurmaları öngörülüyor.

İTTİFAKA 7 GÜN SÜRE

Seçimlere ittifak yaparak girecek partiler için de önümüzdeki hafta çok kritik geçecek. Yasaya göre siyasi partiler, seçim takvimi açıklandıktan sonra 7 gün içinde ittifak protokollerini YSK’ya sunmak zorundalar. YSK’nın bu süreyi kısaltma yetkisi de bulunuyor. YSK’nın seçim takvimini bugün ilan etmesi durumunda, ittifak yapacak partilerin buna ilişkin niyet beyanlarını en geç 28 Nisan’a kadar YSK’ya vermeleri gerekiyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AK Parti'de 9 isim için kritik karar haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro