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AK Parti MHP ile ittifak için öncelik ilk deneme orada olacak

AK Parti MHP ile ittifak için öncelik ilk deneme orada olacak

AK Parti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği seçim ittifakları konusunda atılacak adımları belirlemek için düğmeye bastı. İlk denemenin 2019 mart ayındaki yerel seçimler olabileceği belirtiliyor.

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Eklenme Tarihi: 01-01-2018 07:55 - Güncelleme: 01-01-2018 07:55

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine uyum çalışmaları hususunda 5 ayrı konudan biri olan seçim ve siyasi partiler mevzuatında yapılacak değişiklikler için düğmeye bastı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği seçim ittifakları konusu da bu komisyonun gündeminde olacak.

Türkiye gazetesinde Yücel Kayaoğlu, AK Parti kulislerinde konuşulanları aktardı. AK Parti yönetimi, yeni hükümet sistemine teknik anlamda uyum içeren ve özellikle yerel seçimleri ilgilendiren düzenlemeleri Mart 2018’e kadar TBMM’den geçirmeyi planlıyor. Siyasi Partiler Yasası ve seçim mevzuatında yapılacak uyum çalışmaları için ise acele edilmeyecek. AK Parti'de seçimlerde siyasi partilerin ittifak yapabilmesi, seçim sisteminin değiştirilmesi ve yüzde 10’luk seçim barajının düşürülüp düşürülmemesi konusunda yapılacak çalışmaların 2019’un ortalarına kadar devam ettirilmesi planlanıyor. Bahçeli’nin ‘Cumhur ittifakı’ önerisi henüz kapsamlı olarak AK Parti’nin yönetim kademesinde değerlendirilmedi.

TABANDA İTTİFAK ŞARTI: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da son yapılan uyum toplantısında da bu konuda bir görüş belirtmediği öğrenildi. AK Partili kurmaylar, ittifaklar yasal hale getirilse bile ‘Tabanda ittifak’ sağlanamadığı sürece, bunun bir anlam ifade etmeyeceği görüşünde. AK Parti kaynakları, ittifaklar yasal olmadığı için geçmişte farklı yolların denendiğini hatırlatarak “En azından yasaklamanın kalkması doğru olabilir. İttifak yapılacak diye bir zorunluluk yok ama şeffaf bir şekilde yapılmasının önü açılabilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ayrı bir oy pusulası olacağı için, burada bir ittifaka ihtiyaç yok çünkü şahıslar yarışacak. O sebeple milletvekili seçimleri için ittifaklar düşünülebilir” görüşünü dile getirdi.

DARALTILMIŞ BÖLGE ÖNE ÇIKIYOR
Tartışma konusu olan yüzde 10’luk seçim barajının, ‘Yönetimde istikrar’ ilkesi nedeniyle, düşürülmesinin şu anda gündemde olmadığını ifade eden AK Parti kurmayları “İlerleyen süreçte, seçim sistemi bir bütün olarak ele alınacak. İttifaklar ve seçim barajı da bunun bir unsuru olabilir. Burada daraltılmış bölge sistemi öne çıkıyor. Çünkü özellikle büyükşehirlerde bir milletvekili 100-150 bin seçmenin oyuyla seçilirken, küçük yerlerde 20-30 bin oy yetiyor. Daraltılmış bölge üzerinde mutabakat sağlanabilir. Böyle olursa, seçim barajının zaten bir anlamı kalmayacak” değerlendirmesini yaptı. Bu arada, seçim ittifakları konusunda ilk denemenin 2019 Mart ayındaki yerel seçimlerde yapılabileceği belirtiliyor. Yerel seçimlerde özellikle bazı yerlerde MHP ile ortak hareket edilebileceğine dikkat çekiliyor.  AK Parti kulislerinde, özellikle diğer partilerin bir ilde belli bir aday bir aday üzerinde yapabilecekleri ittifaklara karşı MHP ve AK Parti’nin de iş birliğine gideceği konuşuluyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Gerçek Şu Ki 01 Ocak 2018 10:25 AKP de MHP de canlarını kurtarma derdindeler. Kimse kimseyle uğraşacak durumu yok. Hele ki AKPnin işi daha da zor. Çünkü bu ülkeye yaptıkları ve neden oldukları hasarların hesabını verebileceklerini sanmıyorum.

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