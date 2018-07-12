AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, TBMM Başkanı seçildi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi bugün 28. Başkanını seçti. Meclis genel kurulunda 5 isim başkanlık için yarıştı. İlk iki turda hiçbir aday seçilmek için gereken 400 oya ulaşamazken, seçim 3'üncü tura kaldı. 3'üncü turda 335 oy alan Binali Yıldırım salt çoğunluğu sağlayarak TBMM'nin 28. Başkanı oldu. Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı olmayı başardı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam TBMM Başkanlığı için aday olmuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık seçimi için üç tur oylama yapıldı. Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 584 milletvekili katıldı. 

KİM KAÇ OY ALDI? AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 335 oy, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 135 oy, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 63 oy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 40 oy, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 5 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

Buna göre, Binali Yıldırım, üçüncü tur oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, 28. TBMM Başkanı seçildi.

BİNALİ YILDIRIM'DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI Teşekkür konuşmasında Yıldırım, yeni sisteme göre yasama faaliyetlerinin önemli olacağını belirterek, "Yeni dönem Meclisi yapılan anayasa değişikliği doğrultusunda uzlaşma kültürünü daha da geliştirme imkanına sahip olmuştur" dedi.

Yeni sistemde yürütmenin TBMM'ye tasarı gönderme yetkisi bulunmadığına dikkat çeken Yıldırım, "Kanun yapma yetkisi tamamen Meclise ait olacaktır. Bu durum yasama organını çok daha önemli hale getirecektir" diye konuştu.

Yıldırım, kendisine oy veren AK Parti grubunun yanı sıra MHP grubuna da teşekkür ederken, "oy veren ya da vermeyen herkesin başkanı olacağını" kaydetti.

  • Siyaset 12 Temmuz 2018 17:57
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