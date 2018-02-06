AK Parti Grup Toplantısı'na damga vuran teyze

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında konuşurken renkli anlar yaşandı. İzleyici sıralarında yer alan bir partili, grup toplantısı devam ederken söylediği türkü ile dikkat çekti. Erdoğan, türküsünü bitiren partili kadına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Toplantıya, seyircilerden bir teyzenin yaptıkları damga vurdu.

Erdoğan'ın konuşması sırasında balkondan gelen bir ses herkesi susturdu. Erdoğan'a yazdığı şiiri ezgileriyle okuyan bir izleyici kameralara yansıdı. O anlar kameralara yansırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da susarak onu dinledi.