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AK Parti eski vekili Şükrü Önder'e bylock tahliyesi

AK Parti eski vekili Şükrü Önder'e bylock tahliyesi

11 bin 480 kişinin bylock mağduru olduğu tespit edilmişti. Mor yazılımla Bylock mağduru olanların tahliyeleri de başladı. Bu kapsamda eski Yalova AK Parti millletvekili Şükrü Önder tahliye edildi. Şükrü Önder, bylock kullandığı iddiasını hep reddetmişti.

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Eklenme Tarihi: 29-12-2017 08:55 - Güncelleme: 29-12-2017 08:55

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski Yalova Milletvekili Şükrü Önder, güncellenen "ByLock" listesinden adının çıkartılması üzerine cezaevinden tahliye edildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Önder'in, 'ByLock' IP'lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilen toplam 11 bin 480 adet GSM numarası kullanıcısı arasında olduğu belirlendi.

Eski milletvekili Önder'in, tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevinden akşam saatlerinde tahliye edildiği öğrenildi.

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Şükrü Önder, 29 Kasım'da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Önder, karar duruşmasında hakkındaki iddiaları reddederek, "ByLock'u kullanmadığıma emin olduğumdan dolayı tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında terör örgütü mensubu olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen "Mor Beyin" yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının "ByLock IP"lerine yönlendirildikleri tespit edilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada kentte 36 kişinin bu kapsamda olduğu bildirilmişti.
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