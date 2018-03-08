AK Parti Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ istifa etti!

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ istifa etti. Karadağ, kararını düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

AK Parti'de tek kadın il başkanı olan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

Karadağ, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiği günden bu yana Çanakkale'yi her fırsatta onur ve gururla her platformda temsil etmeye çalıştığını söyledi.

TEŞKİLATA TEŞEKKÜR ETTİ: Son 2 yılda, ülkenin tarihinin neredeyse yeniden yazıldığını belirten Karadağ, "15 Temmuz'daki hain FETÖ darbe girişimini, 16 Nisan referandumunu hep birlikte yaşadık. Tüm teşkilatlarımızla birlikte bir olduk, birlik olduk. Özellikle 15 Temmuz'da destan yazan, 27 gün boyunca demokrasi nöbetlerine katılan teşkilatıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Karadağ, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye geri dönmesinden sonra tüm ülke ve Çanakkale teşkilatı için yeni bir dönem başladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

BUNA DAHA FAZLA GÖZ YUMMAZDIK

"Bir yandan kendi içimizde büyük bir imtihan verip, diğer taraftan 'Yeni Türkiye hedefleri için hep birlikte nefisleri, kişisel hırsları bir yere koyup daha çok çalışma zamanıdır' dedik. Özellikle son zamanlarda listemiz ve ismimiz üzerinden partimiz yıpratılmaya çalışıldı. Biz buna daha fazla göz yumamazdık. Buna daha fazla müsaade edemezdik. Partimiz bizim ismimizden her zaman önce oldu. Bundan sonra da öyle olacak.

ONURLA VE GURURLA HİZMET VERDİM

Uzun yıllardır partime onurla ve gururla hizmet verdim. Şu zamana kadar bana ne görev verildiyse elimden geleni layıkıyla yapmaya çalıştım. Onurla, şerefle, alnımın akıyla 3 Mart 2016'da geldiğim Çanakkale İl Başkanlığı görevimden büyük bir onur ve itibarla ayrılmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyim." Karadağ, görev süresi boyunca yanında bulunan partililerden helallik istedi.

YEŞİM KARADAĞ KİMDİR: 1980 doğumlu, Çanakkale ‘nin Eceabat ilçesindendir. İlk ve orta öğreniminin ardından İstanbul Pertevniyal lisesini bitirmiştir. Lisans Eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamlayıp, Yüksek lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalında bitirmiştir.

ÜNÜVERSİTEDE DERS VERDİ

Meslek hayatına Sabancı Holding bünyesinde başlamış, evlenip Memleketi Çanakkale’ ye dönmesi ile 1970 Yılından beri Çanakkale’de kurulu olan aile şirketlerinde yöneticilik yapmış, Aynı zamanda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksek Okulu ‘nda Öğretim Elemanı Olarak İktisat, Girişimcilik,Ticaret Matematiği Derslerine girmiştir.

SİVİL TOĞLUM KURULUŞLARINDA AKTİF ROL ALDI

Lise ve Üniversite yıllarında bir çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler almıştır. 2011 Yılında Güney Marmara Bölgesine hizmet veren Kendine ait bir yatırım danışmanlığı şirketi kurarak gerek özel sektöre gerek kamu kurum ve kuruluşlarına projeler hazırlayarak ve yatırım danışmanlığı yaparak özel sektör ve kurumların devletin hibe desteklerinden faydalanmalarını sağlamakta, ayrıca marka, patent, kalite belgelendirme sistemleri, tarımsal hibeler ve eğitimler konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Aktif Siyaset Hayatına Adalet ve Kalkınma Partisinde başlamış, Mahalle, Merkez İlçe ve İl Teşkilatlarında çeşitli görevler yürütmüştür.