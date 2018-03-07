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Ailecek Şaşkınız fim yorumları seyirci görüşü nasıl?

Ailecek Şaşkınız fim yorumları seyirci görüşü nasıl?

Ailecek Şaşkınız film yorumları nasıl, izleyici yorumları Ailecek Şaşkınız nasıl, film güzel mi? Merakla beklenen komedi filmi mart ayında vizyona girdi ve rekor kırdı. İlk 3 günden en çok izlenen film rekorunu kıran film yorumları nasıl, filme gidenler ne düşünüyor, Ailecek Şaşkınız filmi puanı kaç? Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünde olduğu film hakkında kim ne düşünüyor işte yeni yorumlar...

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 18:10 - Güncelleme: 07-03-2018 18:10

Ailecek Şaşkınız filmi mart ayına rekor kırarak girdi. Daha ilk haftasında 680 bin 409 izleyici rakamına ulaşarak rekor kıran film Ailecek Şaşkınız yorumları nasıl, film güzel mi izleyici ne yorum yaptı? Babasının şirketinin başına geçen Ferhat ile onun çocukluk arkadaşı Gökhan'ın başından geçen komik olayları anlatan film 4.1 ortalam puanı ile haftanın en iyi filmi oldu. Peki Ailecek Şaşkınız film yorumları nasıl? Genel olarak filmi izleyenlerin yorumlarına bakıldığında film beklentinin çok üstünde.

Yerli komedinin vazgeçilmez ikilisi Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in 2 Mart tarihinde vizyona giren Ailecek Şaşkınız filmi iddialı giriş yaparak izlenme sayısında dudak uçuklatan rakamlar elde etti. Senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği ve TR 40 33 Productions yapımcılığıyla beyaz perdede kendini gösteren Ailecek Şaşkınız, izleyici kitlesi tarafından yoğun rağbet görmesi sonrasında ''tüm zamanların en iyi Mart ayı açılışı'' şeklinde üstün bir başarıya sahip oldu.

AİLECEK ŞAŞKINIZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR: 'Ailecek Şaşkınız' filminde babası emekli olduktan sonra inşaat şirketinin başına geçen Ferhat'ın (Ahmet Kural) çocukluk arkadaşı ve şirketinde Finans Müdürü olarak görev yapan Gökhan'la (Murat Cemcir) kendini bir hırsızlık olayının içinde bulmasıyla birlikte farklı bir yola giren hayatı anlatılıyor.

Olayı çözmek için gelen polis amiri Elif'le (Saadet Işıl Aksoy) tekrar karşılaştıktan sonra hayatındaki sır perdesi aralanan Ferhat ve Gökhan, bu kez de seyirciyi koltuğuna çivileyecek büyük bir sürpriz yaşıyor.

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