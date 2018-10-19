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Aile boyu sahtekarlık

Aile boyu sahtekarlık

Adana'da internet siteleri üzerinden kullanılamaz hale gelen araçları bulan sahtekarlar ulaştıkları araç sahiplerine kendilerini sigortacı olarak tanıttı. Bu yolla 200 bin TL para alan dolandırıcıların içinde ana-oğulun olması ise dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 11:07 - Güncelleme: 19-10-2018 11:07

Araçlarıyla kaza yapan bazı vatandaşların dolandırıldıkları iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çalışma başlatan polis, çete liderinin Okan K. olduğu suç örgütünün varlığını tespit etti. 

SİGORTACI GİBİ TANITTILAR
6 ay süren teknik ve fiziki takiple iddiaya göre çetenin kaza yapan araçların ilanlarının olduğu internet sitelerini takip ederek, buradan vatandaşların telefonlarına ulaştığı ve kendilerini sigortacı gibi tanıttığı belirlendi. Çetenin bu şekilde 20 vatandaşı kandırıp yaklaşık 200 bin lira para aldıkları saptandı. 

OĞLU ÇETE LİDERİ
16 Ekim günü şafak vakti 20 adrese eş zamanlı 250 polisle operasyon yapıldı. Operasyonda çete lideri Okan K. ile birlikte 1'i çocuk, 4'ü kadın 20 kişi gözaltına alındı. Ayrıca çete lideri Okan K.'nın annesi Aynur E.'nin de çeteye banka hesabını vererek kullandırdığı ve karşılığında para aldığı ileri öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER 
Çete, aracı kazan yapan vatandaşları dolandırmak için sahte sigorta şirketi gösterdiği ve şirketin danışmanının da çete liderinin kardeşi Eren K. olduğu öne sürüldü. Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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