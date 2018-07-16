Ahmet Hulusi kimdir şeyh mi Mustafa Ceceli ve karısı olayı

Ahmet Hulusi kimdir, kaç yaşında gerçek mesleği, Ahmet Hulusi'nin karısı kim ne ve Ahmet Hulusi şeyh mi araştırmaları son günlerin konusu oldu. Özellikle Mustafa Ceceli'nin eski karısı Selin İmer ile şarkıcı İntizar'in sevişme görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Ahmet Hulusi'nin adı daha sık anılmaya başladı. Peki bu eşcinsel ilişkide Ahmet Hulusi'nin de parmağı var mı?

AHMET HULUSİ KİM: Hulusi islam düşünürü yazar. Tasavvuf bakış açısıyla, İslam'ı bilimsel gerçeklerle açıklamaya çalışan Ahmet Hulusi'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki Hulusi Akar kimdir aslen nerelidir kaç yaşında? Ahmet Hulusi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

21 Ocak 1945 yılında dünyaya gelen Ahmet Hulusi şu an Amerika'da yaşıyor. İslam üzerine yaptığı çalışmalarıyla bilinen Ahmed Hulusi'nin kim olduğuna yakından bakalım.

72 yaşında olan islam düşünürü Ahmet Hulusi babasını kaybettikten sonra dine yöneliyor. 10 Eylül 1963 tarihinde babasını kaybeden Ahmet Hulusi annesinin ısrarıyla camiye gidiyor. Kendi anlatımıyla Cuma namazında, içine gelen bir ilhamla İslam ile tanışıyor.

SOYADINI NEDEN KULLANMIYOR: Ahmet Hulusi soyadını kullanmıyor. Kullanmama nedenini şöyle açıklıyor: İnsanların, kişiliğiyle değil, düşünceleriyle ilgilenmesini istiyorum. Basit beyinler yaşamlarını, kişiliklerle ve doğal sonucu olarak dedikodu ve gıybetle tüketirlerken; gelişmiş beyinler, fikirlerle ve düşünce dünyasının verileriyle ömürlerini değerlendirirler! Bu sebeple soyadımı 40 yıldır kullanmıyorum!

1997 YILINDAN BERİ AMERİKA'DA YAŞIYOR

28 Şubat öncesi şartlar dolayısıyla, eşi Cemile ile önce Londra’da bir yıl yaşayan Ahmed Hulusi, 1997 yılında Amerika’ya yerleşmiş ve halen orada yaşamını sürdürüyor.

'Ceceli'nin şeyhi' Ahmet Hulusi kimdir? Kaset olayıyla ilgisi var mı?

İntizar kimdir lezbiyen mi Sinem Gedik ile ilişki şoku!



