  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ahmet Hulusi kimdir şeyh mi Mustafa Ceceli ve karısı olayı

Ahmet Hulusi kimdir şeyh mi Mustafa Ceceli ve karısı olayı

Ahmet Hulusi kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Ahmet Hulusi şeyh mi, cemaat lideri mi araştırmaları özellikle Mustafa Ceceli'nin karısı Selin İmer ile İntizar'ın cinsel ilişki görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından merak edildi. Peki kimdir bu Ahmet Hulusi ne iş yapar gerçekten cemaati var mı?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-07-2018 16:40 - Güncelleme: 16-07-2018 16:40

Ahmet Hulusi kimdir, kaç yaşında gerçek mesleği, Ahmet Hulusi'nin karısı kim ne ve Ahmet Hulusi şeyh mi araştırmaları son günlerin konusu oldu. Özellikle Mustafa Ceceli'nin eski karısı Selin İmer ile şarkıcı İntizar'in sevişme görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Ahmet Hulusi'nin adı daha sık anılmaya başladı. Peki bu eşcinsel ilişkide Ahmet Hulusi'nin de parmağı var mı?

AHMET HULUSİ KİM:  Hulusi islam düşünürü yazar.  Tasavvuf bakış açısıyla, İslam'ı bilimsel gerçeklerle açıklamaya çalışan Ahmet Hulusi'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki Hulusi Akar kimdir aslen nerelidir kaç yaşında? Ahmet Hulusi ile ilgili tüm detaylar haberimizde. 

21 Ocak 1945 yılında dünyaya gelen Ahmet Hulusi şu an Amerika'da yaşıyor. İslam üzerine yaptığı çalışmalarıyla bilinen Ahmed Hulusi'nin kim olduğuna yakından bakalım.

72 yaşında olan islam düşünürü Ahmet Hulusi babasını kaybettikten sonra dine yöneliyor. 10 Eylül 1963 tarihinde babasını kaybeden Ahmet Hulusi annesinin ısrarıyla camiye gidiyor. Kendi anlatımıyla Cuma namazında, içine gelen bir ilhamla İslam ile tanışıyor.

SOYADINI NEDEN KULLANMIYOR: Ahmet Hulusi soyadını kullanmıyor. Kullanmama nedenini şöyle açıklıyor: İnsanların, kişiliğiyle değil, düşünceleriyle ilgilenmesini istiyorum. Basit beyinler yaşamlarını, kişiliklerle ve doğal sonucu olarak dedikodu ve gıybetle tüketirlerken; gelişmiş beyinler, fikirlerle ve düşünce dünyasının verileriyle ömürlerini değerlendirirler! Bu sebeple soyadımı 40 yıldır kullanmıyorum!

1997 YILINDAN BERİ AMERİKA'DA YAŞIYOR

28 Şubat öncesi şartlar dolayısıyla, eşi Cemile ile önce Londra’da bir yıl yaşayan Ahmed Hulusi, 1997 yılında Amerika’ya yerleşmiş ve halen orada yaşamını sürdürüyor. 

'Ceceli'nin şeyhi' Ahmet Hulusi kimdir? Kaset olayıyla ilgisi var mı?

 

İntizar kimdir lezbiyen mi Sinem Gedik ile ilişki şoku!

 


 

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ahmet Hulusi kimdir şeyh mi Mustafa Ceceli ve karısı olayı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro