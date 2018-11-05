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Ahmet Hakan AK Parti ve CHP'nin İstanbul adaylarını açıkladı

Ahmet Hakan AK Parti ve CHP'nin İstanbul adaylarını açıkladı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti ve CHP'nin olası Ankara ve İstanbul adaylarını yazdı.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 08:39 - Güncelleme: 05-11-2018 08:39

2019 yerel seçimlerinde gözler Ankara ve İstanbul'da olacak. İktidar partisi iki büyük şehri korumak, CHP ise ele geçirme peşinde. Peki partiler hangi adaylarla seçmenin önüne çıkacak? Merak edilen isimleri Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında böyle paylaştı:

"Yerel seçime kadar...Öyle olacak, böyle olacak, çok tantana çıkacak, çok isim ortaya atılacak, çok spekülasyon yapılacak falan ama...
Galiba sonunda ama en sonunda şöyle bir tablo çıkacak:

İstanbul’da...
AK PARTİ: Binali Yıldırım ya da Numan Kurtulmuş ile yarışa katılacak...
CHP: Muharrem İnce ile yarışa katılacak.

Ankara’da...
AK PARTİ: Süleyman Soylu ile yarışa girecek...
CHP: Mansur Yavaş ile yarışa girecek.
Atalım fava, bekleyelim bakalım.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 05 Kasım 2018 09:50 Süleyman soylu nün bakanlığı devam etmeli AKP belediyede kazanır ama genel seçimde belliki kayıp etmek istoyor partide başarılı tanıdık sima kalmadı.

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KİMDİR ?
Ahmet Hakan Coşkun
AHMET HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Ahmet Hakan Coşkun ismini Türkiye Kanal 7'deki anchormanlik dönemiyle tanıdı. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olunca bilinirliğini daha artıran Ahmet Hakan, aslen Yozgatlı. 1967 yılında Yozgat'da dünyaya gelen Ahmet Hakan'ın babası

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