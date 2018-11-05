Ahmet Hakan AK Parti ve CHP'nin İstanbul adaylarını açıkladı

2019 yerel seçimlerinde gözler Ankara ve İstanbul'da olacak. İktidar partisi iki büyük şehri korumak, CHP ise ele geçirme peşinde. Peki partiler hangi adaylarla seçmenin önüne çıkacak? Merak edilen isimleri Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında böyle paylaştı:
"Yerel seçime kadar...Öyle olacak, böyle olacak, çok tantana çıkacak, çok isim ortaya atılacak, çok spekülasyon yapılacak falan ama...
Galiba sonunda ama en sonunda şöyle bir tablo çıkacak:
İstanbul’da...
AK PARTİ: Binali Yıldırım ya da Numan Kurtulmuş ile yarışa katılacak...
CHP: Muharrem İnce ile yarışa katılacak.
Ankara’da...
AK PARTİ: Süleyman Soylu ile yarışa girecek...
CHP: Mansur Yavaş ile yarışa girecek.
Atalım fava, bekleyelim bakalım.
CHP ve İYİ Parti 2 kritik ilde ortak aday çıkaracak iddiası
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Ahmet Hakan Coşkun ismini Türkiye Kanal 7'deki anchormanlik dönemiyle tanıdı. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olunca bilinirliğini daha artıran Ahmet Hakan, aslen Yozgatlı. 1967 yılında Yozgat'da dünyaya gelen Ahmet Hakan'ın babasıDEVAMI »
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