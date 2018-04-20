Ahlat Ağacı filmi konusu ne Nuri Bilgi Ceylan Cannes'da

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Ahlat Ağacı'nın Cannes Film Festivali'nin açıkladığı ilk listede yer almaması büyük bir sürpriz olarak değerlendirilmişti. Ceylan'ın filmi sonradan listeye eklendi. Film, festivalde Ana Yarışma bölümünde Altın Palmiye için yarışacak.
Milliyet Sanat'ın haberine göre, bu sene 71. kez 8-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Cannes Film Festivali'nin yarışma filmleri arasına sonradan eklenen yapımlar belli oldu.
71. Cannes Film Festivali'nin programı geçtiğimiz hafta içerisinde açıkladığında festival programına dahil edilmeyen filmler arasında 'Ahlat Ağacı'nın da olması şaşkınlık yaratmıştı. Festivalde genç ve ilk filmini çeken yönetmenlere ağırlık vermek isteyen festival yönetimi, bu bağlamda programda yer almasına kesin gözüyle bakılan yönetmenlerin yeni filmlerini dışarıda bırakmıştı. Nuri Bilge Ceylan da yeni filmi Ahlat Ağacı’yla bu yönetmenlerin arasında yer almıştı.
Cannes yönetiminin bugün yaptığı açıklamada ise Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Ahlat Ağacı'nın festivalde yer alacağı duyuruldu.
Nuri Bilge Ceylan son filmi 'Kış Uykusu' ile Cannes'dan Altın Palmiye ile dönmüştü.
İşte Cannes yarışma filmleri seçkisi:
Le Livre D’Image, Jean-Luc Godard
Blackkklansman, Spike Lee
Three Faces, Jafar Panahi
Cold War, Pawel Pawlikowski
Leto, Kirill Serebrennikov
Lazzaro Felice, Alice Rohrwacher
Under The Silver Lake, David Robert Mitchell
Capernaum, Nadine Labaki
At War, Stephane Brizé
Asako I&II, Ryusuke Hamaguchi
Sorry Angel, Christophe Honoré
Dogman, Matteo Garrone
Girls Of The Sun, Eva Husson
Yomeddine, A.B Shawky
Burning, Lee-Chang Dong
Shoplifters, Kore-Eda Hirokazu
Ash Is Purest White, Jia Zhang-Ke
Un Couteau Dans Le Cœur, Yann Gonzalez
Tulpan, Sergey Dvortsevoy
Ahlat Ağacı, Nuri Bilge Ceylan
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