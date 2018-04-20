Ahlat Ağacı filmi konusu ne Nuri Bilgi Ceylan Cannes'da

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Ahlat Ağacı'nın Cannes Film Festivali'nin açıkladığı ilk listede yer almaması büyük bir sürpriz olarak değerlendirilmişti. Ceylan'ın filmi sonradan listeye eklendi. Film, festivalde Ana Yarışma bölümünde Altın Palmiye için yarışacak.

Milliyet Sanat'ın haberine göre, bu sene 71. kez 8-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Cannes Film Festivali'nin yarışma filmleri arasına sonradan eklenen yapımlar belli oldu.

Ceylan’ın ‘Uzak’, ‘İklimler’, ‘Üç Maymun’, ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ ve ‘Kış Uykusu’ filmleriyle Cannes’da ödülleri bulunuyor.

71. Cannes Film Festivali'nin programı geçtiğimiz hafta içerisinde açıkladığında festival programına dahil edilmeyen filmler arasında 'Ahlat Ağacı'nın da olması şaşkınlık yaratmıştı. Festivalde genç ve ilk filmini çeken yönetmenlere ağırlık vermek isteyen festival yönetimi, bu bağlamda programda yer almasına kesin gözüyle bakılan yönetmenlerin yeni filmlerini dışarıda bırakmıştı. Nuri Bilge Ceylan da yeni filmi Ahlat Ağacı’yla bu yönetmenlerin arasında yer almıştı.

Cannes yönetiminin bugün yaptığı açıklamada ise Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Ahlat Ağacı'nın festivalde yer alacağı duyuruldu.

Nuri Bilge Ceylan son filmi 'Kış Uykusu' ile Cannes'dan Altın Palmiye ile dönmüştü.

İşte Cannes yarışma filmleri seçkisi:

Le Livre D’Image, Jean-Luc Godard

Blackkklansman, Spike Lee

Three Faces, Jafar Panahi

Cold War, Pawel Pawlikowski

Leto, Kirill Serebrennikov

Lazzaro Felice, Alice Rohrwacher

Under The Silver Lake, David Robert Mitchell

Capernaum, Nadine Labaki

At War, Stephane Brizé

Asako I&II, Ryusuke Hamaguchi

Sorry Angel, Christophe Honoré

Dogman, Matteo Garrone

Girls Of The Sun, Eva Husson

Yomeddine, A.B Shawky

Burning, Lee-Chang Dong

Shoplifters, Kore-Eda Hirokazu

Ash Is Purest White, Jia Zhang-Ke

Un Couteau Dans Le Cœur, Yann Gonzalez

Tulpan, Sergey Dvortsevoy

Ahlat Ağacı, Nuri Bilge Ceylan