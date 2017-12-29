AGİ ödemeleri ne kadar 2018 Asgari Geçim İndirimi tablosu

Asgari geçim indirimi ödeme tablosu 2018 yılında ne kadar oldu sorusu bugün yanıt buluyor. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren AGİ ödemeleri zamlı olacak. Bekarların AGİ ödemesinin yeni yılda 152 lira oldu.

2018 yılının AGİ ödemelerinde bekarlar 152 lira, evli olup eşi çalışmayanlar 182 lira, evli olup eşi çalışmayan 1 çocuklular 205 lira, 2 çocuklular 228 lira, 3,4 ve 5 çocuklular 258 lira oldu. Evli olup eşi çalışanların AGİ ödemesi 152 lira, 1 çocuklu olanların 175, 2 çocuklu olanların 197 lira, 3, çocuklu olanlara 228 lira oldu.

2018 yılı Asgari geçim indirimi AGİ ödemeleri tablosu haberimizde. İşte AGİ 2018 tablosu

ASGARİ ÜCRET İÇİN KİM NE ÖNERDİ: Yeni asgari ücret için işçi ve işveren sendikalarının farklı önerileri bulunuyor. Türk-İş asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etti. DİSK ise net 2 bin 300 lira istiyor. Görüşmelerde işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), yüzde 7 civarında bir zam öneriyor.

TÜRKİYE'DE AÇLIK SINIRI : Türk-İş'in her ay yaptığı geçim şartları araştırmasına göre, aralık ayı itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1608, yoksulluk sınırı 5 bin 238 TL. Bir kişinin aylık geçim maliyeti ise 1989 TL.

Asgari ücret ne kadar son 5 yılın rakamları : Yıllar bazında net asgari ücret rakamları şöyle: 2017: 1404 TL / 2016: 1300 TL / 2015: 1 Ocak'ta 949TL, 1 Temmuz-1000 TL / 2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?: Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 1404 LİRA : Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.