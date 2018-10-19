Ağabeyine kurşun yağdırdı!

Şanlıurfa'da Vedat Ayhan ile kardeşi Mehmet Ayhan arasında tartışma çıktı. İddialara göre tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine evde bulunan pompalı tüfeği alan Mehmet Ayhan, ağabeyi Vedat ile boğuşmaya başladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Boğuşma sırasında Mehmet Ayhan, tüfeği ateşleyerek ağabeyini vurdu. Vedat Ayhan kanlar içersinde yere yığılırken, Mehmet Ayhan ise evden kaçtı. Komşuların İhbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Vedat Ayhan’ın öldüğünü belirledi. Polis kaçan Mehmet Ayhan’ı yakaladı.

"UYUŞTURU PARASI İSTEDİ"

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen cinayet şüphelisi Ayhan, ağabeyinin sürekli uyuşturucu almak için parası istediğini; çıkan kavganın da ağabeyinin yine uyuşturucu almak için para istemesi üzerine yaşandığını söylediği öğrenildi. Zanlı adliyeye sevk edildi.