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Afrin'den sonra İdlib'de son dakika gelişmesi! Bomba iddialar var

Afrin'den sonra İdlib'de son dakika gelişmesi! Bomba iddialar var

Türkiye Afrin'e girdi, Suriye ordusu ise İdlib'e girdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusu ve milis güçlerinin İdlib'de çembere alınan Fetih el Şam (El Nusra) militanlarını etkisiz hale getirmeye yönelik operasyon başlattığını açıkladı. Ortadoğu uzmanları Ankara ile Moskova arasında gizli bir pazarlık olduğunu iddia ediyor.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2018 11:25 - Güncelleme: 22-01-2018 11:25

Türkiye'nin Afrin harekâtıyla ilgili Rusya’nın suskun tavrı nedeniyle Ortadoğu uzmanları Ankara ile Moskova arasında İdlib karşılığında Afrin pazarlığı yapıldığını öne sürmeye başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Suriye ordusu birlikleri ve milis güçleri 1500'den fazla militanı bulunan ve İdlib'in doğusunda çembere alınan Fetih el Şam (El Nusra) birliğini ortadan kaldırmaya yönelik operasyonuna başladı. Militanların ellerinde tanklar, piyade muharebe araçları, topçu sistemleri ve havan topları var" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Suriye ordusunun son 24 saatte Ebu Duhur askeri havaalanının yaklaşık 6 kilometre kadar kuzeyine ilerleyebildiği ve 24 yerleşim birimini militanlardan temizlediği vurgulandı. Suriye ordusu önceki gün 2015'te El Nusra tarafından ele geçirilen Ebu Duhur havaalanının kontrolünü geri almıştı.

'İDLİB KARŞILIĞINDA AFRİN PAZARLIĞI' İDDİASI: Rusya’daki “Vzglad” gazetesine Ankara ile Moskova arasında Halep’in düşmesinden buyana en büyük pazarlığının yapıldığını öne süren Ortadoğu uzmanı uzmanı Anton Madrasov, Yaşanan gelişmeler Moskova ile Ankara arasında çok büyük ve sıkı bir pazarlığın yapıldığına işaret ediyor. Bu pazarlık odağında da Afrin ile İdlib var. Bilindiği üzere Esad ordusu bir aydan beri İdlib bölgesi güneyindeki Ebu Zuhur askeri havalimanını Rusya ve İran’ın yardımıyla ele geçirmek istiyor. Türkiye’ye bağlı gerillalar ilk başta bu saldırıya karşı koydu ve stratejik üssün Şam tarafından ele geçirilmesi durduruldu.

TÜRKİYE İDLİB GÜNEYİNDEKİ ÖSO UNSURLARINI AFRİN'E KAYDIRMAYA BAŞLADI

Hemen ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin (Kürt ordusu) çıkışını gerekçe göstererek Afrin üzerine yürüyeceklerini açıkladı. Erdoğan, ABD’nin kontrolü altındaki Cezire veya Kobani yerine Rusya’nın kontrolündeki Afrin’i işaret etti. Sonra daha ilginç gelişmeler yaşanmaya başlandı. Türkiye, İdlib güneyindeki ÖSO unsurlarını Afrin istikametine kaydırmaya başladı. Tıpkı zamanında Halep’ten yandaşlarını çekerek Rusya’nın şehri ele almasına izin verdiği gibi. Dolayısıyla İdlib’e karşın Afrin pazarlığı yapıldığı aşikar.

RUSYA AFRİN'DEN ÇEKİLDİ

Cephe hattına gelecek olursak. Rusya Afrin’den gerçekten bir şeyler çekiyor. Oradaki seyyar hastane daha 10 Aralık’ta toplatılıp bölgeyi terk etmişti. Geride kalan 170 Rus askerinin durumu ise muamma. Türk ordusunun Afrin’de başarılı operasyon gerçekleştirebilmesi için hava kuvvetlerine ihtiyacı var. Sırf karadan Afrin harekâtı Fırat Kalkanı operasyonu gibi sarpa sarabilir ve Türk ordusu büyük can kaybı verebilir.

TÜRKİYE KİLİT NOKTALARI KONTROL ALTINA ALMAK İSTİYOR

Ankara ayrıca Moskova’ya tüm kantonu işgal etmeyeceği sözü de vermiş gibi duruyor. Sadece YPG’nin Türkiye’nin başını ağrıtan kilit noktaları kontrol altına almak istiyor. Bu operasyonu 15 bin silahlı YPG militanı karşısında en az kan dökülerek nasıl yapacağı ise Rusya’nın sesiz tavrına bağlı” ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • Misafir 22 Ocak 2018 13:00 Olup bitenlere karşı Putin asla sessiz kalmaz. Uygun zamanı kolluyordur. Yakında herkes görecek.

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