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Afrin'den kaçan YPG'li teröristler oraya gitmiş!

Afrin'den kaçan YPG'li teröristler oraya gitmiş!

Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Afrin'den kaçan YPG'li teröristlerin nereye gittini yazdı. Selvi'ye göre yüzde 90'ı ABD denetimindeki Menbiç'e geri kalanı ise Halep'in kuzey bölgelerine gitti.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 07:51 - Güncelleme: 20-03-2018 07:51

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde saatler içinde Afrin'in nasıl düştüğünün arka planını yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatan Selvi, davul-zurna çalınarak gercekleştirilen harekatın psikolojik bir taktik olduğunu düşünüyor. "Böylece Afrin 8 saat içinde düştü" diyen Selvi, yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu gibi günler öncesinde Afrin şehir merkezine girilmeyeceğini ilan etseydi, PKK kaçar mıydı?" diye sordu.

MENBİÇ'E GEÇTİLER: Kandil’e, ”Telef oluruz” mesajını geçip, gece yarısı Afrin’i terk ettiklerini söyleyen Selvi, "Nereye gittiler?" sorusuna da böyle yanıt verdi:

"Yüzde 90’ının Tel Rıfat bölgesinden ABD’nin kontrolündeki Menbiç’e geçtikleri tespit edildi. Bir kısmı ise Halep’in kuzey bölgelerine yöneldi. Halep’e geçenlerin de Menbiç’te toplanması bekleniyor. Bu açıdan Menbiç’e operasyon önemli.

Bir de Tel Rıfat bölümü var. Dikkat ederseniz Afrin harekâtında Tel Rıfat’a hava harekâtı düzenlenmedi. Çünkü hava sahasının açılması sürecinde Rusya ile müzakere edilmiş,  Rusların askeri üssünün ve rejim güçlerinin bulunduğu Tel Rıfat bombalanmamıştı. Tel Rıfat’a operasyon düzenlenmeyecek, ancak terörist geçişlerini önlemek için Tel Rıfat’ın giriş-çıkışına kontrol noktası kurulacak."

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz

 

İngiliz YPG'li Afrin'de öldürüldü! Saçını neden boyamış?İngiliz YPG'li Afrin'de öldürüldü! Saçını neden boyamış?İngiliz YPG'li Afrin'de öldürüldü! Saçını neden boyamış?İngiliz YPG'li Afrin'de öldürüldü! Saçını neden boyamış?HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • MİSAFİR 20 Mart 2018 08:56 ÇIKTIĞINIZ YERE GİRSENİZDE İT GİBİ GEBERECEKSİNİZ KURTULUŞUNUZ YOK AMERİKAN KÖPEKLERİ

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