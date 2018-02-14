Afrin'deki o köy teröristlerden temizlendi

Afrin harekatında son durum... TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Arşali köyünü PKK/PYD unsurlarından temizledi.

TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 25. güne girildi. Bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. TSK'dan yapılan son açıklamada şu ana kadar bin 439 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti. Ayrıca TSK'nın dünkü haftalık bilgilendirmesinde Afrin'deki çatışmalarda şu ana kadar 31 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.

BİR KÖY DAHA TEMİZLENDİ

Son dakika gelen bilgiye göre, TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Arşali köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

Öte yandan AA'nın aktardığına göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in Ömer Simo köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlemişti.TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 35'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 53 noktayı örgütten kurtardı.