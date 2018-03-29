Afrin'de yaralanan askerden acı haber! TSK açıkladı

TSK, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin'de 2 asker el yapımı patlayıcının infilak etmesi sebebiyle şehit olmuştu.

TSK bu sabah hain saldırıda yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 22 Mart'ta Afrin'de yaralanan bir askerimiz şehit oldu.

Yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.