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Afrin'de son durum ne? TSK'dan son dakika açıklama

Afrin'de son durum ne? TSK'dan son dakika açıklama

AFRİN'de Zeytin Dalı Harekâtı’nın 8. gününde bölgeden son dakika haberleri geliyor. Türk askeri Ali Bekki Köyü'nü ele geçirdi. TSK şimdiye kadar 394 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Savaş uçakları 340 hedefi imha etti. TSK operasyonda şehit olan askerlerin ve yaralıların sayısını da açıkladı. Türk askeri ve ÖSO'nun Afrin topraklarındaki ilerleyişi operasyonun 8. gününde devam ediyor. İşte Afrin operasyonunda son durum;

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 10:13 - Güncelleme: 27-01-2018 10:13

AFRİN harekatının 8'inci günüde flaş gelişmeler yaşanıyor. TSK'dan son dakika açıklama geldi. Türk askeri ve ÖSO Afrin'in kuzeybatısındaki kritik öneme sahip noktalardan biri olan Ali Bekki Köyü'nü ele geçirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başından itibaren Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından terör örgütlerine ait 340 hedefin de imha edildiği açıklandı. TSK, operasyonun başladığı günden bu yana şehit sayısındaki kafa karışıklığını da gideren bir açıklama yaptı. Şimdiye kadar 'çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 30 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.' denildi. PKK’lı hainler boşalttıkları bölgelere çok sayıda patlayıcı yerleştirip kaçıyor. Mehmetçiğin kontrolündeki ÖSO, mayın temizliği yaparak Afrin’e ilerliyor. 

Saat 12.20...Mevzi Kazan Teröristler Vuruldu: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Suriye'nin Rasulayn kenti arasındaki sınır hattında iş makineleriyle mevzi kazan PKK/YPG’li 10 kişilik terörist grubu, tank atışıyla ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.

Sınırda mevzi kazan teröristler böyle vuruldu

 Saat 11.20...Bir Köy Daha Ele Geçirildi: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör tehdidinin sonlandırılması için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı 8'inci gününe girerken, yoğun yağış ve sis nedeniyle adım adım Afrin'e doğru ilerleyen Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin ilçesinin kuzeybatısındaki AliBekki köyünün kontrolünü sağladı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO birlikleri 8. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK'nın yuvalandığı Afrin ilçesinin kuzeybatısında yer alan Raco beldesine bağlı Ali Bekki köyünde kontrolü sağladı. Öte yandan TSK ve ÖSO birlikleri, Raco beldesindeki 740'ıncı nokta olarak bilinen bölgeyi ve örgütün bir eğitim kampını da ele geçirdi.

10'DAN FAZLA TERÖRİS ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonda 10'dan fazla terörist etkisiz hale getirildi.

TSK ve ÖSO birliklerinin 20 Ocak'ta başlattığı harekat kapsamındaki kara operasyonunda, Adamanlı, Haftar, Hay Oğlu, Ömer Uşağı, Marso, Şeyh Abid, Karmanlı, Bali Köy, Kurni ve Mahmud Ubasi köyleri ile Syria Tel tepesi terör örgütünden alınmıştı.

 Saat 09.50...TSK 8. GÜNÜN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı'ndan PYD'ye silah açıklaması

Harekâtın başından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 340 hedef imha edilmiştir. Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

SİVİL HASSASİYETİ

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Harekât, icra edilen Hava harekâtı ile koordineli olarak Kara Ateş Destek vasıtaları ile de desteklenmektedir.

Hava Kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve Kara Ateş Destek unsurlarının desteği ile sürdürülmekte olan kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

ŞEHİT VE YARALI SAYISI

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 30 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

13 ÖSO MENSUBU ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen 13 Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, 24 Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

İLERLEME BU YÜZDEN YAVAŞLADI

İngiliz The Times gazetesine konuşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Ahmed Osman, YPG'li teröristlerin cephe hattına çok sayıda mayın döşediğini ve bu nedenle yavaş ilerlendiğini söyledi.

Osman'ın verdiği bilgiye göre, hava şartlarının düzelmesiyle Tel Rıfat çevresinden yeni bir cephe açılacak.

Ahmed Osman, ÖSO  bünyesindeki Sultan Murat Tümeni'nin komutanı. Sultan Murat Tümeni, Fırat Kalkanı harekâtında da yer almış, Cerablus, Mare ve El Bab'da Türk askerleriyle birlikte savaşmıştı.

Helal olsun sana! Üşümesinler diye mevziye odun taşıdıHelal olsun sana! Üşümesinler diye mevziye odun taşıdıHelal olsun sana! Üşümesinler diye mevziye odun taşıdıHelal olsun sana! Üşümesinler diye mevziye odun taşıdıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • ak 27 Ocak 2018 13:23 vatanı milleti ve değerlerimizi korumak için mücadele edenleri kutluyoruz..

    CEVAP YAZ 0 1
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