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Afrin'de kullanılan yerli silahlara talep yağıyor!

Afrin'de kullanılan yerli silahlara talep yağıyor!

Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar dünya kamuoyunu çok etkiledi, bir çok ülkeden yerli silahlara talep var.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2018 18:10 - Güncelleme: 25-01-2018 00:10

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Mehmet Erdoğan, Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahların dünya kamuoyunu çok etkilediğini ve silahlara diğer ülkelerden büyük talep olduğunu açıkladı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan ÇNRA ve Cirit lazer güdümlü füzelerin dünya kamuoyunu çok etkilediğini belirterek, sadece ASELSAN vasıtasıyla yaklaşık 40 ülkeye önümüzdeki 3 yıl içerisinde 6.5 milyar TL'lik yerli silah satışı yapılacağını duyurdu.

Erdoğan, ilgi gören silahlarla ilgili, "Sadece şunu söyleyeyim ASELSAN marifeti ile 6 buçuk milyarlık şu anda bağlantı yaptık. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde bunları dünyada 30-40 ülkeye vereceğiz. Bu silahlarımıza gelen talepler. Lazer savunma sistemlerimiz var. Milli radarımız var" ifadelerine yer verdi.

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MİLLİ SİLAHLAR KULLANILIYOR

Milletvekili Erdoğan, Afrin operasyonunda kullanılan silahların çok büyük oranının milli ve yerli üretim olduğunu belirtti. Afrin'de T-122 Sakarya Çok Namlulu Roket Atarlar (ÇNRA) ile Cirit lazer güdümlü füzelerin de kullanıldığını anlatan Erdoğan, "Şu anda kullanılanlar bilinenler. Şu an Afrin’de güdümlü füzeler ve özellikle roketler kullanılıyor. Hava imha silahları ve füzeler var. Bunların çeşitleri var bunlar sadece T-122 Sakaya değil bunun yanında Cirit de kullanıldı. Bunun yanında 40 kilometre menzilli silahlar kullanıldı. Daha üzerine çıkılmadı daha üzerine çıkmak için sebep yok. Her silahımızı kullanmıyoruz. Bu konuda iyiyiz" ifadelerini kullandı.

YENİ SİLAHLAR ÜZERİNDEN ÇALIŞILIYOR 

Erdoğan, yerli sanayide ASELSAN TUSAŞ, TAİM, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUBİTAK vasıtasıyla yeni ve yerli silah üretimlerinin de sürdüğünü söyledi. Üzerinde çalışılan yeni silahlarla ilgili isim vermek istemediğini belirten Erdoğan, "Yine silahlarımızla ilgili sürprizlerimiz var denildi. Bu sürprizleri ilerleyen dönemlerde birlikte görelim" diye konuştu.

ASELSAN tarafından kritik alanlarda; drone, mini ve mikro İHA tehditlerini yok etmek amacıyla üretilen yerli İHTAR Anti-Drone Sistemi, TSK envanterine girmeden Malezya’ya satıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • osmancık 24 Ocak 2018 20:40 Gün görmemiş ne silahlar var. Bu silahların ismi bile zikredilmez, bunları en son vuruş için kendinize saklarsınız. Her ülke böyle yapar.

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