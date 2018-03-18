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Afrin'de dikkat çeken kare! İşte Mehmetçik farkı

Afrin'de dikkat çeken kare! İşte Mehmetçik farkı

Zeytin Dalı Harekatı’nın 58. gününde Afrin ilçe merkezinde kontrol sağlandı. TSK'nın Afrin operasyonu dünyaya örnek oldu. Tek sivilin dahi burnunun kanamadığı ve şehrin zarar görmeden terör örgütünden temizlenmesi Türk ordusunun gücünü birkez daha gözler önüne serdi.

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Eklenme Tarihi: 18-03-2018 16:28 - Güncelleme: 18-03-2018 16:28

ÖSO Komutanı Fehim İsa, Afrin merkezinde kontrolün 1 saat içinde sağlandığını söyledi. Afrin’de açıklamalarda bulunan ÖSO Komutanı Fehim İsa, “Afrin’in merkezindeyiz. Allah’ın izniyle saatler sonra özgür açıklamasının ardından kısa bir süre sonra, “Artık Afrin özgür diyebiliriz. Sadece 1 saat sürdü Allah’ın izniyle” dedi.

SİVİL HASSASİYET: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerek iç güvenlik gerekse sınır ötesi operasyonlarda sivillerin zarar görmemesine, çevreye ve kültürel varlıklara büyük özen gösterdi. TSK Afrin'de de sivillerin zarar görmemesi için 4 gün boyunca açık bir koridor bıraktı ve sivillerin güvenli şekilde bölgeden çıkışını sağladı.

TSK'NIN "ZEYTİN DALI" DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

TSK'nın Afrin operasyonu dünyaya örnek oldu. Tek sivilin dahi burnunun kanamadığı ve şehrin zarar görmeden terör örgütünden temizlenmesi Türk ordusunun gücünü birkez daha gözler önüne serdi.

Havadan Afrin...

ABD'NİN RAKKA OPERASYONUNDA TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMAMIŞTI

TSK'nın Afrin operasyonu akıllara ABD'nin Suriye'de DEAŞ'tan temizleme bahanesiyle başlattığı Rakka operasyonunu getirdi. ABD Rakka'yı alabilmek için Rakka'da birçok sivilin ölümüne sebep olmuş Rakka'da adeta katliam yapmıştı.

Havadan Rakka...

RUSYA'NIN GUTA KATLİAMI

Suriye iç savaşında en büyük dramların yaşandığı Şam'ın Doğu Guta banliyösü 5 yıldır Esad rejimi ve Rusya'nın ablukası altında. Son iki haftada Doğu Guta'ya yapılan hava saldırılarında 100'ü çocuk olmak üzere 500 kişi katledildi. Guta'yı tozla buz etti.

Havadan Guta...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Savasci 18 Mart 2018 18:14 Tekbir getiren, şehadeti arzulayan kahraman askerlerimizin zaferidir. Canabi Allah yar ve yardımcilari olsun.

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