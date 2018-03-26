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Afrin'de aile YPG'nin bomba tuzağının kurbanı oldu

Afrin'de aile YPG'nin bomba tuzağının kurbanı oldu

Afrin'de 6 kişilik bir aile, YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı evlerinin enkazı altında kaldı Patlama sonrasında enkazdan bir kadın cesedi çıkarıldı.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 14:58 - Güncelleme: 26-03-2018 14:58

Afrin ilçe merkezinde, YPG/PKKlı teröristlerin kaçarken bomba tuzakladığı bir evde meydana gelen patlamada 6 kişilik aile enkaz altında kaldı.

Afrin'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, 6 kişilik Afrinli bir aile, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin ilçe merkezini teröristlerden arındırmasının ardından çatışmalardan kaçtıkları evlerine döndü.

Bir süre sonra YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı evde patlama meydana geldi.

Aile, yıkılan evin enkazı altında kalırken, bir kadının cesedini çıkardı, kurtarılan bir çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine intikal eden TSK ve ÖSO mensubu uzman ekipler, diğer aile üyelerine ulaşmaya çalışıyor. 

TSK ve ÖSO, 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezini ele geçirmişti ancak teröristlerce yerleştirilen mayınların temizlenmesi işlemi devam ediyor.

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